  • Assaltante usa facão de açougue para ameaçar vítimas em Vitória
Vitória

Assaltante usa facão de açougue para ameaçar vítimas em Vitória

Homem foi preso depois que uma mulher pediu socorro. Caso aconteceu no final da tarde dessa quarta-feira (24)

Publicado em 25 de Abril de 2019 às 12:13

Publicado em 

25 abr 2019 às 12:13
Homem usava cutelo para abordar vítimas, em Vitória Crédito: Foto: Manoel Neto/ TV Gazeta
Um homem foi preso usando um facão de açougueiro, conhecido como cutelo, para tentar assaltar pessoas na Praça da Ciência, Praia do Canto, em Vitória, no final da tarde dessa quarta-feira (25). Ele foi contido por populares após abordar uma mulher e levado para a Delegacia Regional de Vitória pela Guarda Municipal.
Antes da tentativa de assalto, uma pessoa já tinha percebido que estava sendo seguida e já havia acionado a Guarda Municipal.
A mulher que acabou sendo abordada pelo assaltante com o facão estava correndo na pista da Praça da Ciência. Ela gritou por socorro e um homem que passava na hora imobilizou o suspeito.
Pessoas usam praça para prática de exercícios físicos, no ES Crédito: Foto: Manoel Neto/ TV Gazeta
Quando os agentes da Guarda Municipal chegaram, já encontraram o tumulto e o assaltante rendido. No momento, a praça ainda estava cheia e pessoas faziam exercício físico.
O homem foi levado para a Delegacia Regional de Vitória. Depois da tentativa de assalto, policiais da cavalaria PM fizeram ronda na praça.
Insegurança
Apesar do policiamento, as pessoas que frequentam o local para a prática de atividades dizem que têm medo. O dentista Lucas Botelho acredita que a iluminação da praça poderia melhorar.
"É uma área beira de praia, um pouco escura e que gera essa insegurança mesmo", conta.
O bancário Lauro Souza disse que já foi assaltado enquanto pedalava. Levaram a bicicleta, o celular e a carteira. O crime fez com que ele mudasse de hábitos. Agora, ele só leva uma garrafa de água.
"Eu amo nosso lugar, mas não é seguro. É triste porque a gente vê tanto lugar lindo que as pessoas têm segurança para sair", declarou Lauro.
Com informações de Gabriela Ribeti, da TV Gazeta

