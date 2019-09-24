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Grafite

Artista plástico de Venda Nova transforma pedra em leão na BR 262

De acordo com ele, foram necessários apenas 15 minutos e um spray na mão para que a obra ficasse pronta
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

24 set 2019 às 12:43

Publicado em 24 de Setembro de 2019 às 12:43

Artista plástico transforma pedra em leão na BR 262 Crédito: Instagram @alexandrealtoe
"Deixei uma pedra um pouco mais interessante", definiu Alexandre Altoé, de 27 anos, um artista plástico de Venda Nova do Imigrante, município da Região Serrana do Espírito Santo. Incentivado por um amigo, o jovem pintou um leão na pedra que fica em Ribeirão do Meio, no quilômetro 127 da BR 262.
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De acordo com ele, foram necessários apenas 15 minutos e um spray na mão para que a obra ficasse pronta. "O que me inspirou foi que a pedra já parecia um leão. Meu amigo sempre passa ali, é pertinho de Venda Nova. Ele viu e comentou comigo. Um tempo depois eu voltei, vi que parecia mesmo com o animal e nessa sexta ele me chamou para ir lá fazer e eu animei", contou.
Artista transformou manilhas em legos no ES Crédito: Instagram @alexandrealtoe
Esta não foi a primeira vez que Alexandre desenvolveu a criatividade usando recursos do meio. "Dessa forma eu nunca tinha feito. Mas ontem (23) fiz outra arte, peguei umas manilhas e fiz como se fossem legos. Deu muita repercussão no Instagram. Também fiz intervenção no centro de eventos do Morangão, em Pedra Azul, em uma caixa d'água", descreveu.
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Segundo ele, o que o move é a adrenalina. "No caso do leão, essa pedra entrava um pouco na rodovia e eu queria chamar a atenção para a natureza, justamente para mostrar o que a gente passa e não vê. O grafite está aí para isso, para chamar para coisas que não esperamos, que não estamos acostumados", finalizou.
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