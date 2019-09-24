Artista plástico de Venda Nova transforma pedra em leão na BR 262

De acordo com ele, foram necessários apenas 15 minutos e um spray na mão para que a obra ficasse pronta. "O que me inspirou foi que a pedra já parecia um leão. Meu amigo sempre passa ali, é pertinho de Venda Nova. Ele viu e comentou comigo. Um tempo depois eu voltei, vi que parecia mesmo com o animal e nessa sexta ele me chamou para ir lá fazer e eu animei", contou.