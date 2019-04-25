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Câmara de Vitória

Aprovada lei que permite transportar animais em ônibus de Vitória

A autora do projeto é o vereador Luiz Paulo Amorim (PV), e o transporte de que trata o PL fica limitado a dois animais domésticos, com no máximo 10 kg

Publicado em 25 de Abril de 2019 às 14:27

Publicado em 

25 abr 2019 às 14:27
PL prevê liberação de transporte de animais de pequeno e médio porte no Sistema Municipal Crédito: Fábio Andrade
Um Projeto de Lei que garante o transporte de animais domésticos de pequeno e médio porte no Sistema Municipal de Transporte Coletivo de Vitória foi aprovado nesta quarta-feira (24) pela Comissão de Mobilidade Urbana da Câmara Municipal de Vitória (CMV). A ideia é que animais de até 10 kg e com certificação de vacinação possam ser transportados nos coletivos.
O autor é o vereador Luiz Paulo Amorim (PV), e o transporte de que trata o projeto de lei fica limitado a dois animais domésticos, com no máximo 10 kg, desde que sejam atendidas condições determinadas legalmente, como certificação de vacinação, e acondicionamento em local apropriado, que garanta o conforto e a higiene dos demais passageiros, entre outras regras.
OUTROS TEMAS DISCUTIDOS
Faixa de segurança
Depois da votação foram debatidos dois temas pertinentes à Comissão. A vereadora pediu que a Comissão de Mobilidade reforçasse o pleito feito da Frente Parlamentar da Pessoa Com Deficiência sobre a faixa de segurança que liga a Assembleia Legislativa ao Shopping Vitória, que vem trazendo perigo geral para a população.
"A faixa é desnivelada e traz problemas para os deficientes e até mesmo, para carrinhos de bebê, mulheres com salto alto. É perigoso causar acidente e promove quedas, e gostaríamos de contar com um ofício de apoio desta Comissão, já que pleiteamos há três anos", argumentou a vereadora.
Galeria elevada
O vereador Wanderson Marinho concordou a vereadora e lembrou de uma proposta antiga de sua autoria para que haja uma galeria elevada sobre o local, que ajudaria bastante a minimizar problemas de o trânsito local. Estiveram presentes os vereadores Vinícius Simões (PPS) e Neuzinha de Oliveira. A próxima reunião ocorrerá no dia 22/05, às 15 horas, no Plenário Maria Ortiz.
 

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