Nesta segunda-feira (23), o Corpo de Bombeiros ainda retira materiais da loja que foi destruída por um incêndio na última sexta-feira (20) na Vila Rubim , em Vitória . Enquanto isso, moradores e comerciantes da região continuam sem energia elétrica. Isso porque, por conta do fogo, instalações da região foram afetadas.

Por nota, a EDP informou que o fornecimento foi afetado pelo incêndio da última sexta-feira, e disse que aguarda a liberação da área pelo Corpo de Bombeiros para restabelecer a energia.

Segundo o cabeleireiro Sidney Moreira, 50, que trabalha há 29 anos em um salão perto da loja incendiada, muitas lojas da região não tiveram como funcionar no sábado e, nesta segunda, também há dificuldades por conta da falta de energia.

Your browser does not support the audio element. Após incêndio, moradores e comerciantes ficam sem energia no Centro

"Não conseguimos trabalhar no sábado. Estamos abrimos hoje (segunda), mas só corte masculino com tesoura. Não dá para ligar o secador, fazer chapinha, nem selagem, nem nada. Só o corte", disse.

Na rua São Simão, que fica na parte de trás do galpão incendiado, a energia foi restabelecida neste domingo (22). A técnica de enfermagem Márcia Oliveira voltou para casa nesta segunda-feira. Segundo ela, não havia como ficar em casa sem o fornecimento de energia. "Como ainda tem fumaça, as janelas precisam ficar fechadas. Com energia, a gente consegue usar os ventiladores e ar-condicionado. Já fizemos a limpeza da casa. Agora é seguir em frente", disse.