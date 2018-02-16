Após foto, jovens negros vão à polícia denunciar injúria racial

Iarley Duarte, 23 anos, Igor Vieira Rocha, 18, Lucas Lima, 17, e Weverson Souza, 17, ficaram ofendidos Crédito: Carlos Alberto | AG

Eles eram apenas jovens que se divertiam juntos no carnaval em Vitória, mas, por serem negros, viram seus rostos serem associados a potenciais assaltantes após uma postagem com a foto deles, acompanhada da legenda vou roubei seu celular, se espalhar pelas redes sociais. Para o autor da publicação, o universitário Lucas Almeida  que aparece em primeiro plano na imagem  tratava-se de uma brincadeira, mas, para muitos, o que se revela por trás dela é o preconceito racial.

O caso vai ser levado à polícia por três dos quatro jovens (um deles aparece pela metade na foto), que se sentiram ofendidos com a publicação. Igor Vieira Rocha, de 18 anos, Weverson Souza, de 17, e Iarley Duarte, de 23, apresentarão hoje uma notícia-crime contra Lucas por calúnia e injúria racial na Delegacia de Repressão a Crimes Eletrônicos. Eles contam que participavam do Bloco Bleque, no Centro, na última segunda-feira, quando foram abordados por Lucas, a quem não conheciam. Após tirar a foto, ele sumiu na multidão.

A situação só foi descoberta por Iarley na quarta-feira, quando um amigo o marcou na publicação. A frase vou roubei seu celular é um meme da internet e sugere que uma pessoa rouba o celular de outra antes mesmo de terminar de falar. Em geral, a brincadeira é feita com fotos de jovens negros. O conjunto de imagem e texto dá a entender que esse é o perfil dos ladrões.

Fiquei muito triste e senti raiva pelo acontecido. Sempre trabalhei, nunca me envolvi com nada errado. Minha vida sempre foi trabalhar, lamenta Iarley, apoiado pelos amigos.

Conforme explica o advogado do trio, Amarildo Santos, o caso se configura como calúnia e injúria porque atingiu especificamente a honra dos amigos. A ideia é que a partir da notícia-crime um inquérito policial seja instaurado para investigar a atitude de Lucas. Além da esfera criminal, uma representação na esfera cível também será feita. Nos próximos dias vamos entrar com ação por danos morais contra o Lucas. O que vamos precisar nos próximos dias é a qualificação completa dele.

Para o doutor em Educação e pesquisador de relações étnico-raciais, Gustavo Forde, ao contrário do que argumenta Lucas, a situação não se trata de brincadeira e sim de uma violência racial. Ele atribui aos três jovens, que nem eram seus conhecidos, a criminalidade. Este é mais um estigma com os quais o negro convive: o do suspeito, do vagabundo e do improdutivo.