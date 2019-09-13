Apesar do calorão, previsão de frente fria no ES é mantida

Frente fria chega neste final de semana no Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini | GZ

A previsão é de chuva fraca no início da manhã de sábado (14), nas regiões Norte, Nordeste, Sul, Serrana e Grande Vitória. Porém nesta sexta-feira (13), os capixabas poderão aproveitar já que o sol predomina e não chove.

SÁBADO

De acordo com o Climatempo , no sábado, uma frente fria passa rápido pelo Espírito Santo e com a mudança na direção dos ventos há condições de chuva a qualquer hora do dia no leste do Estado.

Nestas áreas e na Grande Vitória a chuva cai de fraca a moderada intensidade, mas sem riscos para tempestades. Somente na região de São Mateus é que o sol aparece e chove rápido.

Incaper, o sábado terá mudança nas condições do tempo em grande parte do Espírito Santo. Segundo informações do, o sábado terá mudança nas condições do tempo em grande parte do Espírito Santo.

Na Grande Vitória, chuva fraca no início da manhã, mas o sol aparece entre nuvens nos demais horários.

Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 30 °C.

Vitória: mínima de 20 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Sul, chuva fraca no início da manhã, mas o sol aparece entre nuvens nos demais horários.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 34 °C.

Nas áreas altas: mínima de 12 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Serrana, chuva fraca no início da manhã, mas o sol aparece entre nuvens nos demais horários.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 31 °C.

Nas áreas altas: mínima de 10 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Norte, chuva fraca no início da manhã, mas o sol aparece entre nuvens nos demais horários.

Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Noroeste, sol entre nuvens, sem expectativa de chuva.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 31 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 16 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Nordeste, chuva fraca no início da manhã, mas o sol aparece entre nuvens nos demais horários.Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 29 °C.

DOMINGO

No domingo (03), a frente fria se afasta, mas a circulação dos ventos ajuda a manter a umidade alta em todo o Estado. Na Grande Vitória, o dia amanhece nublado com chuviscos, mas a partir da tarde já ocorrem algumas aberturas de sol e não chove.

No Norte do Estado, o sol aparece entre muitas nuvens e chove a qualquer hora do dia de fraca a moderada intensidade. Nas demais áreas, o sol aparece entre nuvens sem chuva.

Na Grande Vitória, poucas nuvens, sem chance de chuva.

Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 30 °C.

Vitória: mínima de 20 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Sul, poucas nuvens, sem chance de chuva.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 34 °C.

Nas áreas altas: mínima de 12 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Serrana, poucas nuvens, sem chance de chuva.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 31 °C.

Nas áreas altas: mínima de 10 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Norte, poucas nuvens, sem chance de chuva.

Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Noroeste, poucas nuvens, sem chance de chuva.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 31 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 16 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Nordeste, poucas nuvens, sem chance de chuva.