Apesar do calorão, previsão de frente fria no ES é mantida

Após uma semana inteira com sol e calor no Estado, o tempo deve mudar com a chegada de uma frente fria prevista para o Espírito Santo neste final de semana. Ela deve chegar neste sábado (14), de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
A previsão é de chuva fraca no início da manhã de sábado (14), nas regiões Norte, Nordeste, Sul, Serrana e Grande Vitória. Porém nesta sexta-feira (13), os capixabas poderão aproveitar já que o sol predomina e não chove.
SÁBADO
De acordo com o Climatempo, no sábado, uma frente fria passa rápido pelo Espírito Santo e com a mudança na direção dos ventos há condições de chuva a qualquer hora do dia no leste do Estado.
Nestas áreas e na Grande Vitória a chuva cai de fraca a moderada intensidade, mas sem riscos para tempestades. Somente na região de São Mateus é que o sol aparece e chove rápido.
Segundo informações do Incaper, o sábado terá mudança nas condições do tempo em grande parte do Espírito Santo.
Na Grande Vitória, chuva fraca no início da manhã, mas o sol aparece entre nuvens nos demais horários.
Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 30 °C.
Vitória: mínima de 20 °C e máxima de 29 °C.
Na Região Sul, chuva fraca no início da manhã, mas o sol aparece entre nuvens nos demais horários.
Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 34 °C.
Nas áreas altas: mínima de 12 °C e máxima de 27 °C.
Na Região Serrana, chuva fraca no início da manhã, mas o sol aparece entre nuvens nos demais horários.
Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 31 °C.
Nas áreas altas: mínima de 10 °C e máxima de 28 °C.
Na Região Norte, chuva fraca no início da manhã, mas o sol aparece entre nuvens nos demais horários.
Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 32 °C.
Na Região Noroeste, sol entre nuvens, sem expectativa de chuva.
Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 31 °C.
Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 16 °C e máxima de 29 °C.
Na Região Nordeste, chuva fraca no início da manhã, mas o sol aparece entre nuvens nos demais horários.Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 29 °C.
DOMINGO
No domingo (03), a frente fria se afasta, mas a circulação dos ventos ajuda a manter a umidade alta em todo o Estado. Na Grande Vitória, o dia amanhece nublado com chuviscos, mas a partir da tarde já ocorrem algumas aberturas de sol e não chove.
No Norte do Estado, o sol aparece entre muitas nuvens e chove a qualquer hora do dia de fraca a moderada intensidade. Nas demais áreas, o sol aparece entre nuvens sem chuva.
Na Grande Vitória, poucas nuvens, sem chance de chuva.
Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 30 °C.
Vitória: mínima de 20 °C e máxima de 29 °C.
Na Região Sul, poucas nuvens, sem chance de chuva.
Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 34 °C.
Nas áreas altas: mínima de 12 °C e máxima de 27 °C.
Na Região Serrana, poucas nuvens, sem chance de chuva.
Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 31 °C.
Nas áreas altas: mínima de 10 °C e máxima de 28 °C.
Na Região Norte, poucas nuvens, sem chance de chuva.
Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 32 °C.
Na Região Noroeste, poucas nuvens, sem chance de chuva.
Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 31 °C.
Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 16 °C e máxima de 29 °C.
Na Região Nordeste, poucas nuvens, sem chance de chuva.
Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 29 °C.