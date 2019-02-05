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Greve da PM

Anistia: 18, dos 23 PMs expulsos, solicitam retorno à corporação

Somente os policiais alvos de procedimentos administrativos em razão da greve da PM, em 2017, poderão solicitar o retorno. A medida é contemplada pela lei de anistia aos Policiais Militares, sancionada no último dia 16 de janeiro pelo governador Renato Casagrande (PSB)
José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

04 fev 2019 às 21:24

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 21:24

Data: 07/02/2017 - ES - VitÛria - Greve da PM - Manifestantes protestam em frente a quartel da PolÌcia Militar na Avenida MaruÌpe - Editoria: PolÌcia - Foto: Guilherme Ferrari - NA Crédito: Guilherme Ferrari
Dos 23 policiais militares excluídos da corporação após a conclusão de procedimentos administrativos por envolvimento durante a Greve da PM em 2017, 18 já fizeram o requerimento para serem reincorporados à tropa. A informação foi confirmada pelo secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc. O prazo de 30 dias para que os demais façam o pedido ao comando geral para retornar à tropa termina no dia 16 de fevereiro. A medida é contemplada pela lei de anistia aos Policiais Militares, sancionada no último dia 16 de janeiro pelo governador Renato Casagrande (PSB).
De acordo com o secretário, a reintegração se dará após o fim do prazo e ações de acompanhamento serão feitas com estes militares.
“Estamos aguardando a conclusão desse prazo para que a Polícia Militar publique a reincorporação desses policiais. A partir da reincorporação haverá um processo de acompanhamento e de ações junto à corregedoria da PM para localizar esses policiais e orientá-los com relação aos procedimentos de acompanhamento da Polícia Militar”, disse.
Após a reintegração, os PM's excluídos ainda terão direito a receber os vencimentos relativos ao período de afastamento. O pagamento de todos os salários somam R$ 839.148,80.
Além dos excluídos, os policiais com Procedimentos Administrativos Disciplinares (PADs) em andamento também foram contemplados, segundo o secretário. Os procedimentos respondidos por 2.622 militares foram extintos automaticamente com a lei.
Anistia - 18, dos 23 PMs expulsos, solicitam retorno à corporação
Álvaro Duboc ressalta que a anistia não contempla policiais que cometeram crimes e respondem na Justiça Militar.
“Os militares que praticaram crimes militares não são alcançados pela lei. Os processos continuam tramitando na Justiça Militar e o desfecho vai depender de toda a instrução processual. A proposta de anistia atinge somente aquelas condutas de transgressão administrativa”, explicou.
A lei de anistia foi sancionada pelo governador Renato Casagrande (PSB) no dia 16 de janeiro. O texto da lei diz que “concede anistia das penalidades e procedimentos administrativos impostos aos militares estaduais em razão da crise na segurança pública ocorrida em fevereiro de 2017”.

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