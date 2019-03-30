Animador cai de carreta e morre atropelado em passeio em Ecoporanga

Um homem morreu após ser atropelado por uma carreta no bairro Vila Nova, em Ecoporanga, no Noroeste do Estado. O acidente foi registrado por volta das 21h desta sexta-feira (29). A vítima foi identificada como Melino Campos Rocha, de 32 anos. Ele trabalhava como animador no veículo e estava fantasiado quando se desequilibrou, caiu e foi atropelado pela carreta.
De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima morreu no local. Uma ambulância também foi acionada para socorrer algumas crianças que estavam na carreta no momento do acidente, que teriam visto a cena e passado mal. Elas foram levadas para hospitais da região.
O corpo de Melino foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Colatina e aguarda liberação.