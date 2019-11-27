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Tratamento diferenciado

Alunos com hiperatividade vão ter mais tempo para fazer provas no ES

Governo do Estado sancionou lei que prevê, ainda, assentos diferenciados e tratamento especial em sala de aula para alunos portadores de Transtornos de Deficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) em escolas públicas e particulares do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2019 às 22:46

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 22:46

Os alunos com TDAH devem sentar longe das janelas e  da porta da sala de aula Crédito: Shutterstock
As escolas das redes públicas e particular do Espírito Santo terão que  atender a requisitos específicos para os  alunos portadores de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Entre as novas regras no tratamento dado a esses alunos que as instituições de ensino terão que cumprir estão disponibilizar mais tempo para que eles façam provas e assentos em determinados locais da sala de aula. Outras adaptações que os colégios serão obrigados a seguir também estão previstas em lei sancionada pelo governador Renato Casagrande e publicada no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (26).
A previsão é de que a lei entre em vigor daqui a 90 dias. No conteúdo da Lei nº 11076 está a obrigação de que as unidades escolares disponibilizem assentos em locais determinados aos alunos com TDAH, que sejam nas primeiras fileiras, distantes da janela, de cartazes e outros elementos possíveis com potenciais de distração.
O TDAH é um transtorno neurobiológico com causas genéticas, segundo explica a psicóloga especialista em neuropsicologia, Mariana Passamani Almeida. "Esse transtorno vai acompanhar a pessoa ao longo da vida e atinge até 5% da população, apresentando sintomas característicos como desatenção e hiperatividade.  Na escola, por exemplo, são alunos que não conseguem focar nas tarefas, se distraem com facilidade, muitas vezes não acompanham o conteúdo escolar,  parecem ser esquecidas. Por vezes, são aquelas crianças que são agitadas, inquietas e que muitas vezes por não serem compreendidas são vistas até como mal educadas ou atrapalhadas", explica. 
 O diagnóstico do transtorno é feito, normalmente, aos 6 anos de idade, quando a criança está iniciando a fase de alfabetização.  "Eles recebem o maior volume de informação no dia a dia, é quando percebemos que eles não conseguem se organizar e exercer outras tarefas que exigem concentração.  É necessário ter um alinhamento entre a escola e responsáveis e acompanhamento com neuropediatras e neuropsicólogos", pontua Mariana Passamani.  

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O texto de lei também pontua que os alunos com TDAH tem o direito de realizar as atividades e provas aplicadas durante o ano letivo em local diferenciados e com maior tempo para realização. Para que sejam tratados desta forma, a lei especifica que os responsáveis pelos alunos devem apresentar laudo médico comprovando o transtorno no momento da efetivação da matrícula ou rematrícula.

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Outro ponto exigido pela nova lei às escolas é de que ministrem metodologias de ensino e de recursos didáticos diferenciados que considerem as necessidades dos alunos com TDAH, alinhando ao projeto pedagógico escolar e também da Secretaria de Educação. 
Responsável por garantir que a lei seja cumprida dentro das escolas da rede estadual e municipais, a  Secretaria Estadual da Educação (Sedu) informou, por meio de nota,  que ainda estuda a forma de implementação da lei dentro dos próximos 90 dias.
A Gazeta também entrou em contato com o Sindicato Empresas Particulares de Ensino (Sinepe), mas não teve retorno até a publicação desta reportagem.
Para a psicóloga Mariana Passamani, que lida com crianças com Transtorno de Deficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), as ações previstas na nova lei é o mínimo para que essas crianças tenham qualidade no ensino escolar. "Essa mudança no ambiente escolar já é o primeiro passo. O TDAH não é um desafio apenas para a educação, apesar de ser nela onde aparecem as primeiras características do transtorno. É preciso o acompanhamento com profissionais também", observou.

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