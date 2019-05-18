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Previsão do tempo

Alerta de chuva forte para 35 cidades do Espírito Santo

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há grandes riscos de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas

Publicado em 

18 mai 2019 às 00:49

Publicado em 18 de Maio de 2019 às 00:49

Chuva causa alagamentos e transtornos na Grande Vitória Crédito: Vitor Jubini
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta sexta-feira (17) um alerta, com grau de severidade grande perigo, para 35 cidades capixabas. O alerta é válido até as 12h de sábado (18).
> Previsão de chuva forte e frio até domingo no Espírito Santo
De acordo com o instituto, a chuva pode chegar ao acumulado de 60 mm/h. Há grandes riscos de alagamento, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas. 
ALERTA DA MARINHA
A Marinha do Brasil emitiu alerta para ressaca no litoral do Sudeste para esta sexta-feira (17), sábado (18) e domingo (19). No Espírito Santo, a região Sul deve ser a mais afetada nesta sexta-feira e, entre Vitória e o litoral norte capixaba, a agitação no mar aumenta no decorrer da tarde e noite.
> Serra foi onde mais choveu nesta sexta-feira no ES
Sábado (18), o mar deve estar agitado em todo litoral do ES, com ondas de 2, 5 metros a 3 m de altura. Já no domingo, o litoral Norte do Estado deve ser o mais agitado, com ondas de até 3 metros.

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