Alerta de chuva forte para 35 cidades do Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta sexta-feira (17) um alerta, com grau de severidade grande perigo, para 35 cidades capixabas. O alerta é válido até as 12h de sábado (18).
De acordo com o instituto, a chuva pode chegar ao acumulado de 60 mm/h. Há grandes riscos de alagamento, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.
ALERTA DA MARINHA
A Marinha do Brasil emitiu alerta para ressaca no litoral do Sudeste para esta sexta-feira (17), sábado (18) e domingo (19). No Espírito Santo, a região Sul deve ser a mais afetada nesta sexta-feira e, entre Vitória e o litoral norte capixaba, a agitação no mar aumenta no decorrer da tarde e noite.
Sábado (18), o mar deve estar agitado em todo litoral do ES, com ondas de 2, 5 metros a 3 m de altura. Já no domingo, o litoral Norte do Estado deve ser o mais agitado, com ondas de até 3 metros.