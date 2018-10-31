Agente penitenciário atingido por roda de carreta tem a perna amputada

O agente penitenciário Jean Carlos Nascimento Silva, que foi atingido por uma roda de uma carreta que se soltou do veículo, no quilômetro 315, da BR 101, em Vila Velha, passou por um procedimento cirúrgico e teve que amputar uma das pernas na noite desta terça-feira (30), de acordo com familiares. Ele está internado em estado grave no Hospital São Lucas, em Vitória.
Segundo testemunhas, o agente estava em um ponto de ônibus quando foi atingido pela roda, na perna direita. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o socorro de Eco101 estiveram no local do acidente. A PRF afirmou que a carreta estava carregada com um bloco de granito.
O Sindicato dos Inspetores Penitenciários do Espírito Santo (Sindaspes) afirmou o agente trabalha no Xuri, como servidor de designação temporária.