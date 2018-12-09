Agência do Banco do Brasil é arrombada em Guarapari

Roubo à agência do Banco do Brasil no Centro de Guarapari Crédito: Tv Gazeta / Ari Melo

Uma agência do Banco do Brasil foi arrombada na madrugada deste sábado (8), no Centro de Guarapari. As polícias Civil, Militar e Federal estiveram no local.

Segundo o registro da ocorrência, foi usado um maçarico e os bandidos teriam roubado o dinheiro do cofre do banco. Não há informações sobre a quantia levada pelos criminosos. O local passou por perícia.