Agência do Banco do Brasil é arrombada em Guarapari

Uma agência do Banco do Brasil foi arrombada na madrugada deste sábado (8), no Centro de Guarapari. As polícias Civil, Militar e Federal estiveram no local.
Segundo o registro da ocorrência, foi usado um maçarico e os bandidos teriam roubado o dinheiro do cofre do banco. Não há informações sobre a quantia levada pelos criminosos. O local passou por perícia.
Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos. No site, é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas.