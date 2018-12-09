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Com maçarico

Agência do Banco do Brasil é arrombada em Guarapari

Não há informações sobre a quantia levada pelos criminosos

Publicado em 08 de Dezembro de 2018 às 22:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2018 às 22:33
Roubo à agência do Banco do Brasil no Centro de Guarapari Crédito: Tv Gazeta / Ari Melo
Uma agência do Banco do Brasil foi arrombada na madrugada deste sábado (8), no Centro de Guarapari. As polícias Civil, Militar e Federal estiveram no local.
Segundo o registro da ocorrência, foi usado um maçarico e os bandidos teriam roubado o dinheiro do cofre do banco. Não há informações sobre a quantia levada pelos criminosos. O local passou por perícia.
Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos. No site, é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

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