Aeroporto de Vitória terá linha de ônibus para Guarapari, Anchieta e Piúma

Viajantes e turistas que chegarem no, no, vão poder contar com uma linha expressa de ônibus para visitar os municípios dejá a partir desta sexta-feira (7) às 16h30 — já que no domingo (9) é comemorado o Dia Nacional de Anchieta.

, por meio da Secretaria de Turismo e a Companhia Estadual de Transporte Coletivo de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES), vai lançar a extensão da linha rodoviária entree o Santuário Nacional de São José de Anchieta.

Nesta sexta-feira (7), às 14h, acontecerá a primeira viagem inaugural no novo Aeroporto de Vitória em que a imprensa e blogueirospoderão conhecer o percurso. A linha, que se chama Aeroporto Express, vai passar por Guarapari, Anchieta e Piúma com três horários diários — e o valor da passagem será de R$ 39,55.

A operação da linha é uma parceria do Governo do Estado com a iniciativa privada, com o objetivo de oferecer um serviço de qualidade para os viajantes que chegam no Espírito Santo. O alvo são os turistas interessados em conhecer a riqueza histórica e religiosa de Anchieta, onde está localizado o Santuário Nacional.