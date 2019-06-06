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Aeroporto Express

Aeroporto de Vitória terá linha de ônibus para Guarapari, Anchieta e Piúma

Linha expressa de ônibus para visitar os municípios de Guarapari, Anchieta e Piúma já funciona a partir deste final de semana; veja o valor da passagem

Publicado em 06 de Junho de 2019 às 19:24

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

06 jun 2019 às 19:24
Saguão do novo Aeroporto de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Viajantes e turistas que chegarem no Aeroporto de Vitória, no Espírito Santo, vão poder contar com uma linha expressa de ônibus para visitar os municípios de Guarapari, Anchieta e Piúma já a partir desta sexta-feira (7) às 16h30 — já que no domingo (9) é comemorado o Dia Nacional de Anchieta.
> Bolsonaro sinaliza que vai vetar gratuidade para mala despachada
O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo e a Companhia Estadual de Transporte Coletivo de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES), vai lançar a extensão da linha rodoviária entre Vitória e o Santuário Nacional de São José de Anchieta.
Aeroporto de Vitória terá ônibus para Guarapari, Anchieta e Piúma
Nesta sexta-feira (7), às 14h, acontecerá a primeira viagem inaugural no novo Aeroporto de Vitória em que a imprensa e blogueiros capixabas poderão conhecer o percurso. A linha, que se chama Aeroporto Express, vai passar por Guarapari, Anchieta e Piúma com três horários diários — e o valor da passagem será de R$ 39,55.
> Santuário repudia São José de Anchieta como patrono da educação
A operação da linha é uma parceria do Governo do Estado com a iniciativa privada, com o objetivo de oferecer um serviço de qualidade para os viajantes que chegam no Espírito Santo. O alvo são os turistas interessados em conhecer a riqueza histórica e religiosa de Anchieta, onde está localizado o Santuário Nacional.

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