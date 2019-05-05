Acidente na Rodovia do Contorno deixa cinco feridos

Crédito: Mayara Mello/TV GAZETA

Rodovia do Contorno, em Cariacica. O acidente, que aconteceu por volta das 15h deste domingo (5), deixou ao menos cinco pessoas feridas, que foram socorridas e levadas a um hospital da região. Dois carros se envolveram em uma batida no quilômetro 290 da, em. O acidente, que aconteceu por volta das 15h deste domingo (5), deixou ao menos, que foram socorridas e levadas a umda região.

manobra proibida. Ele, que conduzia um modelo Prisma preto, não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo. Segundo o condutor de um dos veículos envolvidos na batida, o vendedor Lourival Lopes, o motorista de um carro modelo Fox vermelho estava no acostamento e decidiu atravessar a via em uma. Ele, que conduzia um modelo Prisma preto, não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo.

Crédito: Gabriela Singular

No carro, com ele, estavam sua esposa, sua filha de 14 anos e um cunhado. A filha e a mulher foram levadas para atendimento médico. A menina, segundo Lourival, sentia muita dor na parte superior do corpo.

"A batida aconteceu quase em frente a uma distribuidora de bebidas. Quando eu vi que o carro tinha feito a manobra, tentei ver uma solução para não bater, mas foi tudo muito rápido e acabei não conseguindo desviar", relata.

Às 16h, um guincho da Eco 101, que administra a via, foi ao local para remover os carros. O trânsito não sofreu grandes retenções e uma ambulância ainda estava no local para prestar atendimentos aos possíveis feridos.

São Lucas, em Vitória. Questionada, a Eco 101 relata que foram acionados recursos da concessionária, além do Samu, PRF e Corpo de Bombeiros. O sentido Norte, de acordo com a empresa, ficou interditado e o tráfego seguiu por desvio. Segundo o Centro de Controle Operacional da Eco 101, cinco pessoas foram atendidas e encaminhadas para o, em Vitória.

Segundo a empresa que administra a via, a ocorrência já foi finalizada e a pista foi liberada às 16h.

(Com informações de Gabriela Singular)