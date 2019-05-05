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Cariacica

Acidente na Rodovia do Contorno deixa cinco feridos

Um dos veículos teria feito uma manobra proibida quando um segundo carro o atingiu por trás
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

05 mai 2019 às 19:24

Publicado em 05 de Maio de 2019 às 19:24

Crédito: Mayara Mello/TV GAZETA
Dois carros se envolveram em uma batida no quilômetro 290 da Rodovia do Contorno, em Cariacica. O acidente, que aconteceu por volta das 15h deste domingo (5), deixou ao menos cinco pessoas feridas, que foram socorridas e levadas a um hospital da região.
Segundo o condutor de um dos veículos envolvidos na batida, o vendedor Lourival Lopes, o motorista de um carro modelo Fox vermelho estava no acostamento e decidiu atravessar a via em uma manobra proibida. Ele, que conduzia um modelo Prisma preto, não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo.
Crédito: Gabriela Singular
No carro, com ele, estavam sua esposa, sua filha de 14 anos e um cunhado. A filha e a mulher foram levadas para atendimento médico. A menina, segundo Lourival, sentia muita dor na parte superior do corpo.
"A batida aconteceu quase em frente a uma distribuidora de bebidas. Quando eu vi que o carro tinha feito a manobra, tentei ver uma solução para não bater, mas foi tudo muito rápido e acabei não conseguindo desviar", relata.
Às 16h, um guincho da Eco 101, que administra a via, foi ao local para remover os carros. O trânsito não sofreu grandes retenções e uma ambulância ainda estava no local para prestar atendimentos aos possíveis feridos.
Questionada, a Eco 101 relata que foram acionados recursos da concessionária, além do Samu, PRF e Corpo de Bombeiros. O sentido Norte, de acordo com a empresa, ficou interditado e o tráfego seguiu por desvio. Segundo o Centro de Controle Operacional da Eco 101, cinco pessoas foram atendidas e encaminhadas para o São Lucas, em Vitória.
Segundo a empresa que administra a via, a ocorrência já foi finalizada e a pista foi liberada às 16h.
(Com informações de Gabriela Singular)
 

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