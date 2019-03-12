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Acidente

Acidente na BR 262: motorista derruba poste em Cariacica

O acidente ocorreu em Jardim América, Cariacica. A identificação da vítima não foi informada

Publicado em 12 de Março de 2019 às 00:36

Publicado em 

12 mar 2019 às 00:36
Acidente na BR 262, em Cariacica Crédito: Internauta
O motorista de um Fiat Palio Weekend, de 31 anos, colidiu contra um poste de iluminação por volta das 20h15 desta segunda-feira (11) na BR 262, em Jardim América, Cariacica, após perder o controle do veículo. Com o impacto da batida, parte da estrutura de iluminação caiu, interditando duas faixas no sentindo Cariacica x Vitória.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), depois do capotamento, o homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado consciente para o Hospital Antônio Bezerra de Faria. Ele estava sozinho no veículo quando tudo aconteceu.
As duas faixas no sentido Cariacica x Vitória ficaram interditadas até as 21h30.
> Motorista derruba poste em acidente na Serra

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