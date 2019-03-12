Acidente na BR 262: motorista derruba poste em Cariacica

O motorista de um Fiat Palio Weekend, de 31 anos, colidiu contra um poste de iluminação por volta das 20h15 desta segunda-feira (11) na BR 262, em Jardim América, Cariacica, após perder o controle do veículo. Com o impacto da batida, parte da estrutura de iluminação caiu, interditando duas faixas no sentindo Cariacica x Vitória.