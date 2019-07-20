Acidente na BR 262 deixa três pessoas feridas em Domingos Martins

Três pessoas ficaram feridas após a colisão frontal de dois automóveis na noite desta sexta-feira (19). A batida aconteceu por volta das 21h, no quilômetro 36 da BR 262, na altura de Vista Linda, em Domingos Martins, Região Serrana do Espírito Santo.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), um homem ficou gravemente ferido e duas mulheres sofreram leves escoriações. Todos foram socorridos e levados para um hospital não informado.
A PRF-ES relatou, ainda, que a pista funciona em Sistema Pare e Siga.