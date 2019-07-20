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Acidente na BR 262 deixa três pessoas feridas em Domingos Martins

A batida aconteceu por volta das 21h desta sexta-feira (19) no quilômetro 36 da BR 262, na altura de Vista Linda

Publicado em 

20 jul 2019 às 00:43

Publicado em 20 de Julho de 2019 às 00:43

Acidente na BR 262, na altura de Vista Linda, em Domingos Martins Crédito: Mariana Perini
Três pessoas ficaram feridas após a colisão frontal de dois automóveis na noite desta sexta-feira (19). A batida aconteceu por volta das 21h, no quilômetro 36 da BR 262, na altura de Vista Linda, em Domingos Martins, Região Serrana do Espírito Santo.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), um homem ficou gravemente ferido e duas mulheres sofreram leves escoriações. Todos foram socorridos e levados para um hospital não informado.
> Motociclista morre em acidente com ônibus em Cachoeiro de Itapemirim
A PRF-ES relatou, ainda, que a pista funciona em Sistema Pare e Siga.

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