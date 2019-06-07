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Colisão

Acidente na BR 262 deixa motorista ferido em Domingos Martins

Uma faixa da rodovia está interditada no sentido Viana para Marechal Floriano, mas o trânsito flui normalmente pela região

Publicado em 07 de Junho de 2019 às 20:03

Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

07 jun 2019 às 20:03
Acidente no distrito de Biricas, na BR 262 Crédito: Silvio Ghisolphi | Ouvinte CBN
Um acidente envolvendo um carro e uma carreta deixou uma pessoa ferida no quilômetro 34 da BR 262, em Domingos Martins, região Serrana do Espírito Santo. A colisão aconteceu por volta das 16h desta sexta-feira (07), próximo ao distrito de Biriricas.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista da carreta teria perdido o controle da direção e, logo após, atingiu lateralmente o veículo. No momento da batida, três pessoas estavam no carro, sendo duas crianças e um idoso — que ficou levemente ferido.
Uma faixa da rodovia está interditada no sentido Viana para Marechal Floriano, mas o trânsito flui normalmente pela região.
> Motociclista morre em acidente em Itarana

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