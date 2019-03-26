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Acidente interdita a BR 101 em Ibiraçu

Colisão envolveu caminhão e carro

Publicado em 26 de Março de 2019 às 18:22

Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

26 mar 2019 às 18:22
BR 101: acidente no trevo de Ibiraçu Crédito: Carlos Alberto Silva
Um acidente envolvendo um carro e um caminhão interditou os dois sentidos do quilômetro 214 da BR 101, em Ibiraçu, por volta das 12h40 desta terça-feira (26).
De acordo com a Eco101, concessionária que administra a rodovia, os veículos colidiram transversalmente e, apesar do susto, ninguém ficou ferido.
O tráfego seguiu por desvio no trecho e as pistas foram liberadas às 13h05. 
VEJA FOTOS
> Carros batem após conversão proibida em Cachoeiro
 

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