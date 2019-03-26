Acidente interdita a BR 101 em Ibiraçu

De acordo com a Eco101, concessionária que administra a rodovia, os veículos colidiram transversalmente e, apesar do susto, ninguém ficou ferido.
O tráfego seguiu por desvio no trecho e as pistas foram liberadas às 13h05.
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Publicado em 26 de Março de 2019 às 18:22
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