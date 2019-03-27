A programação da Festa da Penha 2019

Fiéis tomam o campinho do Convento no início da Festa da Penha 2018 Crédito: Fernando Madeira

A festa em homagem a Nossa Senhora da Penha está se aproximando. Nesse ano, o evento acontecerá entre os dias 21 e 29 de abril e tem como temática “Eis aqui a serva do Senhor”. O tema é inspirado na passagem bíblica de Lucas (1,38) e foi escolhido para atrair os jovens, entender e falar a linguagem desse público e ser motivo de reflexões acerca do servir a Deus. O trecho está em conformidade com o Sínodo dos Bispos, realizado em janeiro deste ano no Vaticano, e a Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

A Festa da Penha é o maior evento religioso do

e a terceira maior festividade mariana do

. Além da participação de fiéis de todo o Estado, a celebração atrai ainda devotos de outras regiões do País.

Durante os nove dias, serão realizados missas, romarias, confissões e o oitavário. A programação conta também com atrações artísticas, manifestações culturais e a apresentação da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

21 de abril (Domingo de Páscoa)

- Missas na Capela do Convento às 5h, 7h, 9h e 11h;

- Bênção dos Cavaleiros no Parque da Prainha às 10h;

- Abertura oficial da festividade no Campinho do Convento às 15h – (Área Pastoral Vila Velha).

22 de abril (Segunda-feira)

- Missas na Capela do Convento às 6h, 7h e 9h30;

- Oitavário com Missa no Campinho às 15h – (Área Pastoral Serrana);

- Noite de Oração no Campinho do Convento às 19h30. O evento contará com a participação do Movimento das Mães que Oram Pelos Filhos.

23 de abril (Terça-feira)

- Missas na Capela do Convento às 6h, 7h e 09h30;

- Oitavário com Missa no Campinho às 15h – (Área Pastoral Cariacica/Viana);

- Bênção para casais no Campinho do Convento às 19h30.

24 de abril (Quarta-feira)

- Missas na Capela do Convento às 6h, 7h e 9h30;

- Oitavário com Missa no Campinho às 15h – (Área Pastoral Benevente);

- Noite Mariana na Catedral Metropolitana de Vitória às 19h30. O evento contará com participação do Padre Joãozinho e da Orquestra de Violões Bom Pastor – Maestro Hugo Leonardo.

25 de abril (Quinta-feira)

- Missas na Capela do Convento às 6h, 7h e 9h30;

- Oitavário com Missa no Campinho às 15h – (Área Pastoral Serra/Fundão);

- Apresentação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo no Santuário de Vila Velha às 19h30.

26 de abril (Sexta-feira)

- Missas na Capela do Convento às 6h, 7h e 9h30;

- Oitavário com Missa no Campinho às 15h – (Área Pastoral de Vitória);

- Romaria dos Militares, com saída do Portão do Convento às 14h;

- Noite Franciscana no Campinho do Convento às 19h30.

27 de abril (Sábado)

- Missa na Capela do Convento às 6h;

- Missa da Diocese de São Mateus às 8h no Campinho;

- Romaria das Pessoas com Deficiência às 8h. A saída ocorrerá na Praça Duque de Caxias, Centro de Vila Velha;

- Translado da Imagem de Nossa Senhora da Penha pela Baía de Vitória às 10h. A saída ocorrerá na Escola de Aprendizes de Marinheiros do Espírito Santo – EAMES;

- Missa da Romaria dos Adolescentes e Jovens no Campinho às 10h;

- Oitavário com Missa (Diocese de Cachoeiro de Itapemirim) no Campinho às 15h;

- Missa de Envio e Bênção da Romaria dos Homens, na Catedral Metropolitana de Vitória, às 18h. Em seguida, haverá o início da caminhada rumo ao Parque da Prainha, em Vila Velha;

- Missa de Encerramento da Romaria dos Homens no Parque da Prainha às 23h.

28 de abril (Domingo)

- Missas na Capela do Convento às 5h e 7h;

- Missa da Diocese de Colatina no Campinho às 8h;

- Remaria – Saída da Praia da Costa às 8h;

- Bênção dos Motociclistas na Prainha às 10h;

- Romaria das Mulheres, com saída do Santuário de Vila Velha às 16h. Participação do Coral da ARCELOR;

- Encerramento do Oitavário e Missa da Romaria das Mulheres na Prainha às 17h.

- Show de Encerramento da Romaria das Mulheres;

- Vigília Eucarística Jovem no Campinho do Convento. Abertura será às 22h e Vigília acontece até às 7h da manhã do dia 29 de abril (segunda-feira).

29 de abril (Segunda-feira – Dia da padroeira do Espírito Santo)

- Encerramento da Vigília Eucarística Jovem e Missa da CRB e Seminário no Campinho às 7h;

- Romaria dos Ciclistas com saída às 8h da Praça Sebastião Cibien, em Cobilândia, Vila Velha;

- Apresentação da Associação Cultural Coletivo do Samba – Projeto de Mestre Sala e Porta Bandeira Mirim no Campinho do Convento às 8h30;

- Romaria dos Conguistas no Campinho do Convento às 9h;

- Missa das Pastorais Sociais no Campinho às 10h;

- Missa de Encerramento da Festa da Penha 2019, às 16h, no Parque da Prainha;

- Show de Encerramento da Festa da Penha 2019 no Parque da Prainha. O evento ocorrerá após a missa;

- Missas na Capela do Convento às 00h, 2h, 6h, 9h e 12h.