300 remédios para conseguir de graça no Espírito Santo

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Com o custo de vida mais alto, impulsionado em boa parte pelas despesas com saúde (6,02% maior em 2017, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, Dieese), conseguir descontos ou até mesmo a gratuidade em bens e serviços é o desejo da maioria das pessoas. Na rede pública do Espírito Santo, é possível obter até 300 remédios de graça, mesmo por quem dispõe de plano de saúde.

A lista de medicamentos está disponível nas Farmácias Cidadãs da rede estadual, distribuídas em 10 municípios, mas com vistas ao atendimento de todas as cidades do Espírito Santo. São remédios de alto custo, voltados para os mais variados tipos de doenças, tais como hipertensão, diabetes, asma e Alzheimer.

LAUDO

Para ter acesso aos remédios, o paciente precisa apresentar laudo médico e exames que indiquem a necessidade do tratamento. Os documentos devem ser entregues na Farmácia Cidadã e o prazo de avaliação é de 10 dias úteis, para remédios que compõem a lista padrão, e 30 dias úteis, para os que não estão relacionados.

A gerente estadual de assistência farmacêutica, Gabrieli Freitas, conta que os remédios que compõem a lista da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) geralmente são oferecidos quando, na rede municipal, os medicamentos disponibilizados não conseguem fazer o controle da doença.

Temos uma medicação com mais tecnologia e, por isso, mais cara. Então, quando o paciente não consegue resultado com os remédios da rede municipal, pode recorrer ao Estado, afirma Gabrieli.

Além disso, a rede estadual também oferece medicamentos para atender demandas específicas, dentro das políticas de estratégia da saúde, como o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

Esse é um problema social grande, muitas mães deixam de trabalhar para ficar com suas crianças, professores têm dificuldades em lidar. Então, não é uma doença rara, mas o governo vê que é necessária uma atuação a mais e oferece o medicamento, observa a gerente.

Na rede estadual, o índice de cobertura de medicamentos  percentual que a Sesa consegue manter disponível para a população  é de 96%. Esse é um índice alto, um dos maiores do país. Só não chegamos a atender todo mundo porque muitas situações fogem ao nosso controle como, por exemplo, quando o Ministério da Saúde não repassa algum remédio, justifica Gabrieli.

Ainda assim, há queixas como em relação ao espaço de atendimento da população. Segundo a Sesa, as unidades de Vitória e Vila Velha serão transferidas para um local mais amplo, a de Cariacica passa por obras e a da Serra receberá melhorias.

MUNICÍPIOS

As redes municipais também distribuem remédios gratuitamente, em geral nas próprias unidades de saúde. Os pacientes precisam ser atendidos por um médico da rede pública e, com a receita, conseguem retirar o medicamento. O número de remédios disponível varia de uma cidade para outra, mas pode passar de 200, como em Vitória e na Serra.

São quase 220 itens para dispensação direta na unidade de saúde aos pacientes. Essa lista é similiar à nacional, mas o perfil epidemiológico da população do município também nos orienta na composição dessa relação, afirma Cátia Lisboa, secretária de Saúde de Vitória.

FARMÁCIAS PRIVADAS

Em farmácias particulares também é possível encontrar remédios com custo zero dentro do programa federal Farmácia Popular. Além disso, muitos estabelecimentos dispõem de políticas próprias de descontos e também em parceria com a indústria farmacêutica, empresas e até planos de saúde.

Pelo programa do governo federal, que está presente em 964 farmácias comerciais em todo o Espírito Santo, são disponibilizados 42 produtos, sendo 26 deles de graça e o restante com até 90% de desconto.

Farmácias como Drogasil, Pague Menos e Pacheco têm programas de fidelidade, com ofertas personalizadas para seus clientes. Basta fazer um cadastro gratuito para ter acesso ao benefício, segundo informações da assessoria de imprensa das marcas.

Outra estratégia que muitos estabelecimentos usam é o desconto em medicamentos genéricos. Na rede de farmácias Santa Lúcia, o valor pode ser abatido em até 80%.

SAIBA MAIS

Rede estadual

- Farmácia Cidadã

Para solicitar um medicamento de alto custo, o paciente deve recorrer à Farmácia Cidadã Estadual localizada em seu município ou àquela que seja referência para o seu local de residência. O serviço conta com 10 unidades que estão localizadas em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus, Colatina, Nova Venécia, Linhares e Venda Nova do Imigrante. Na rede, há 300 tipos de medicamentos.

- Processo

O paciente deve apresentar exames e documentos fornecidos pelo médico e a farmácia abrirá um processo para avaliar a solicitação com base nos exames e laudos médicos.

- Avaliação

Para todas as medicações padronizadas, o prazo de análise é de 10 dias úteis. Para os remédios que não estão na lista, cada caso é analisado individualmente e o prazo determinado é de 30 dias úteis.

- Agendamento

Após concluir a avaliação, a Farmácia Cidadã entra em contato com o paciente informando se a solicitação será atendida e, posteriormente, para agendar o atendimento.

Rede municipal

- Vitória

No município, há uma lista com quase 220 itens para retirada nas farmácias dos postos de saúde. Para tanto, o paciente precisa estar cadastrado em uma unidade de saúde e também se consultar com um médico do Sistema Único de Saúde (SUS), que vai emitir a receita com a prescrição do medicamento.

- Vila Velha

Para poder ter acesso a medicamento gratuito na rede, o morador do município precisa ser atendido por um médico da rede pública e, com a identidade e uma receita com prescrição de remédio padronizado pelo município, pode retirá-lo em uma das 18 unidades de saúde. Atualmente, são 184 medicamentos que compõem a lista da cidade.

- Serra

Durante a semana, a orientação é que o morador busque a medicação em uma das 33 unidades básicas ou em uma seis regionais de saúde. Só pode retirar o remédio, o paciente que tiver a receita emitida pelo médico do SUS.

Nos finais de semana e feriados, funciona a farmácia de Carapina, das 7h às 17h. A unidade também funciona de segunda a sexta, das 7h às 19h, caso o morador precise.

- Cariacica

Os moradores do município podem retirar o medicamento gratuito em uma das unidades de saúde ou na Farmácia Básica Central, desde que apresentem uma receita com prescrição feita por médico da rede pública de saúde. Em Cariacica, há 150 remédios relacionados para distribuição.

Rede particular

- Farmácia Popular

Em parceria com o Ministério da Saúde, o programa está presente em 964 farmácias particulares do Estado que se credenciaram junto ao governo federal. Ao todo, são disponibilizados 42 produtos, sendo 26 deles gratuitamente e o restante com até 90% de desconto.

Para retirar os medicamentos, o paciente deve apresentar a identidade, CPF e receita médica  da rede pública ou particular  dentro do prazo de validade de 180 dias, ou um ano, para anticoncepcionais.

- Rede Santa Lúcia

Dispõe de diversas modalidades de descontos como, por exemplo, os voltados para genéricos que podem ser vendidos com até 80% de abatimento. A rede também conta com convênio empresarial e disponibiliza programas das indústrias farmacêuticas Para usufruir do benefício, basta ao cliente se cadastrar.

- Rede Pague Menos

A rede oferece o Desconto Só Meu, que gera para os clientes cupons de benefícios personalizados, baseados em seus hábitos de compra.

Além disso, a Pague Menos oferece descontos em todos os medicamentos de até 75% sobre o preço de tabela da ABCFarma.

Em relação aos genéricos, há a promoção Desconto em Cima de Desconto, pela qual o cliente ganha deduções progressivas, de 20 a 40%, conforme o número de caixas compradas.

Em parceria com a indústria farmacêutica, a rede também dispõe de mais de 40 programas de benefícios de medicamentos (PBM) para os clientes.

- Rede Drogasil

Oferece descontos conforme o programa de fidelidade da rede de benefícios de planos de saúde, empresas e instituições parceiras, e, programas de descontos oferecidos pela indústria. Os consumidores também têm à disposição o programa de fidelidade Drogasil e Você, com cupons de ofertas personalizadas.

- Drogarias Pacheco

Adota o programa de relacionamento Viva Saúde, oferecendo descontos exclusivos no ato da compra. Para participar, o cliente deve se cadastrar em uma das lojas ou no site da marca, informando o CPF.