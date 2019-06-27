273 ciclistas envolvidos em acidentes de trânsito em 2019 no ES

De janeiro a maio deste ano, foram registrados 273 acidentes de trânsito com ciclistas no Espírito Santo. Os números foram divulgados pelo Detran-ES e correspondem somente a atendimentos realizados pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a diretora técnica do órgão, Édina Poleto, o número pode ser ainda maior, já que não são considerados números de atendimentos de outros órgãos, como PM e Guardas Municipais.
Dos 273 atendimentos, 160 correspondem a colisão e 113 a queda. O número total é um pouco menor do que o registrado no mesmo período de 2018, quando foram atendidas 282 ocorrências de acidentes de trânsito com ciclistas. O número de mortes não foi informado.
Mais de 270 ciclistas envolvidos em acidentes de trânsito no ES em 2019
Édina afirma que os números são uma realidade triste do Estado e que causam preocupação. Para ela, não existe o cuidado necessário dos maiores com os menores, como determina o Código de Trânsito Brasileiro. “O código de trânsito é bem claro quando afirma que o maior precisa cuidar do menor, o motorizado do não motorizado, no artigo 29. Temos muita preocupação porque não vemos esse cuidado do motorista com o ciclista”, disse.
MOBILIDADE
O cicloativista e membro fundador da União dos Ciclistas do Brasil, Fernando Braga, afirma que a falta de políticas públicas voltadas para a mobilidade urbana, com a devida atenção para o ciclista, é um dos motivos para as preocupantes estatísticas.
“Falta o resgate do espaço urbano, que priorize as pessoas de fato. As cidades são para as pessoas, não para o automóvel. O direito a acessibilidade, ou seja, as cidades têm que ter ruas e calçadas atrativas. E investimentos na diversificação e interligação entre os modais. Porque vamos tirar muito carro da rua, isso vai trazer mais segurança. Isso vai contribuir para que os números reduzam”, explicou.
Para o presidente da Federação Espirito Santense de Ciclismo, Sandro de Oliveira, dois pontos são cruciais para a segurança do ciclista: o respeito por parte dos motoristas e a prudência para quem anda de bicicleta. Para aumentar a segurança, ele reforça a necessidade do ciclista ser percebido no trânsito.
“O ciclista precisa se fazer visto no trânsito. Para isso, deve usar roupas claras como amarelo, verde-limão, capacetes em boas condições, luzes, principalmente durante o dia. Tudo isso traz para o ciclista um conjunto de seguranças que precisa ter”.
EDUCAÇÃO
Para diminuir os números negativos, o Detran afirma realizar campanhas de conscientização nas ruas e também nas escolas, para que as crianças entendam a importância de uma boa convivência no trânsito, como explica a diretora Édina.
“O Detran vê isso com muita preocupação. Estamos fazendo várias ações nas escolas, tentando levar para as crianças a consciência de como deve se comportar no trânsito para ser um condutor melhor, ou uma pessoa que utiliza a via da melhor forma possível, diferente de como se vê hoje. E temos feito ações em redes sociais, abordagens de rua, trabalhado direta ou indiretamente esse tema ciclista, onde nossa preocupação com a vida de uma forma geral, com as pessoas que circulam utilizando uma bicicleta”.
Os municípios também estão promovendo ações para evitar a violência no trânsito, principalmente contra o ciclista. Em Vila Velha, onde atropelamentos e mortes de ciclistas viraram notícia nos últimos dois meses, a secretaria de Defesa Social e Trânsito realiza ações educativas nas escolas e também nas ruas, voltadas para ciclistas, pedestres e motoristas. No município canela-verde, de janeiro a junho de 2019, 14 acidentes de trânsito envolvendo ciclistas foram registrados, segundo números da Guarda Municipal.
Em Vitória, 23 ciclistas foram atropelados de janeiro a junho deste ano, segundo informações da administração. Segundo a secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, há uma equipe fixa que realiza ações específicas de educação no trânsito com motoristas, pedestres e ciclistas em pontos da Capital.