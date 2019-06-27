273 ciclistas envolvidos em acidentes de trânsito em 2019 no ES

Bicicleta que colidiu com caminhão, na BR 101, em Soretama. O ciclista morreu no local Crédito: Internauta

ciclistas no Espírito Santo. Os números foram divulgados pelo Detran-ES e correspondem somente a atendimentos realizados pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a diretora técnica do órgão, Édina Poleto, o número pode ser ainda maior, já que não são considerados números de atendimentos de outros órgãos, como PM e Guardas Municipais. De janeiro a maio deste ano, foram registrados 273 acidentes de trânsito comno Espírito Santo. Os números foram divulgados peloe correspondem somente a atendimentos realizados pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a diretora técnica do órgão, Édina Poleto, o número pode ser ainda maior, já que não são considerados números de atendimentos de outros órgãos, como PM e Guardas Municipais.

Dos 273 atendimentos, 160 correspondem a colisão e 113 a queda. O número total é um pouco menor do que o registrado no mesmo período de 2018, quando foram atendidas 282 ocorrências de acidentes de trânsito com ciclistas. O número de mortes não foi informado.

Your browser does not support the audio element. Mais de 270 ciclistas envolvidos em acidentes de trânsito no ES em 2019

Édina afirma que os números são uma realidade triste do Estado e que causam preocupação. Para ela, não existe o cuidado necessário dos maiores com os menores, como determina o Código de Trânsito Brasileiro. “O código de trânsito é bem claro quando afirma que o maior precisa cuidar do menor, o motorizado do não motorizado, no artigo 29. Temos muita preocupação porque não vemos esse cuidado do motorista com o ciclista”, disse.

MOBILIDADE

O cicloativista e membro fundador da União dos Ciclistas do Brasil, Fernando Braga, afirma que a falta de políticas públicas voltadas para a mobilidade urbana, com a devida atenção para o ciclista, é um dos motivos para as preocupantes estatísticas.

“Falta o resgate do espaço urbano, que priorize as pessoas de fato. As cidades são para as pessoas, não para o automóvel. O direito a acessibilidade, ou seja, as cidades têm que ter ruas e calçadas atrativas. E investimentos na diversificação e interligação entre os modais. Porque vamos tirar muito carro da rua, isso vai trazer mais segurança. Isso vai contribuir para que os números reduzam”, explicou.

O cicloativista Fernando Braga diz que estrutura é necessária para o uso das bicicletas. Crédito: José Carlos Schaeffer

Para o presidente da Federação Espirito Santense de Ciclismo, Sandro de Oliveira, dois pontos são cruciais para a segurança do ciclista: o respeito por parte dos motoristas e a prudência para quem anda de bicicleta. Para aumentar a segurança, ele reforça a necessidade do ciclista ser percebido no trânsito.

“O ciclista precisa se fazer visto no trânsito. Para isso, deve usar roupas claras como amarelo, verde-limão, capacetes em boas condições, luzes, principalmente durante o dia. Tudo isso traz para o ciclista um conjunto de seguranças que precisa ter”.

EDUCAÇÃO

Para diminuir os números negativos, o Detran afirma realizar campanhas de conscientização nas ruas e também nas escolas, para que as crianças entendam a importância de uma boa convivência no trânsito, como explica a diretora Édina.

“O Detran vê isso com muita preocupação. Estamos fazendo várias ações nas escolas, tentando levar para as crianças a consciência de como deve se comportar no trânsito para ser um condutor melhor, ou uma pessoa que utiliza a via da melhor forma possível, diferente de como se vê hoje. E temos feito ações em redes sociais, abordagens de rua, trabalhado direta ou indiretamente esse tema ciclista, onde nossa preocupação com a vida de uma forma geral, com as pessoas que circulam utilizando uma bicicleta”.

Os municípios também estão promovendo ações para evitar a violência no trânsito, principalmente contra o ciclista. Em Vila Velha, onde atropelamentos e mortes de ciclistas viraram notícia nos últimos dois meses, a secretaria de Defesa Social e Trânsito realiza ações educativas nas escolas e também nas ruas, voltadas para ciclistas, pedestres e motoristas. No município canela-verde, de janeiro a junho de 2019, 14 acidentes de trânsito envolvendo ciclistas foram registrados, segundo números da Guarda Municipal.