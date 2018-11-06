É falsa notícia sobre novo dipirona importado da Venezuela com vírus

É falsa a notícia sobre novo dipirona importado da Venezuela com o vírus "Marbug" que circula pelas redes sociais. A informação é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . Em sua página na internet, o Ministério da Saúde pede aos internautas que não compartilhem o "aviso urgente" com dados incorretos.

A mensagem, divulgada em áudio e em uma imagem, traz as seguintes informações: "Divulgue antes que o governo tire esse aviso de circulação. Novo dipirona importado da Venezuela para o Brasil contém vírus". Veja abaixo.

Imagem que circula nas redes sociais é falsa Crédito: Reprodução

TIRA DÚVIDAS

Para combater as Fake News sobre saúde, o Ministério da Saúde, disponibiliza um número de WhatsApp para envio de mensagens da população. Vale destacar que o canal não será um SAC ou tira dúvidas dos usuários, mas um espaço exclusivo para receber informações virais, que serão apuradas pelas áreas técnicas e respondidas oficialmente se são verdade ou mentira.