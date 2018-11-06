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Passando a limpo

É falsa notícia sobre novo dipirona importado da Venezuela com vírus

Em sua página na internet, o Ministério da Saúde pede aos internautas que não compartilhem o 'aviso urgente' com dados incorretos.

Publicado em 06 de Novembro de 2018 às 12:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2018 às 12:48
É falsa a notícia sobre novo dipirona importado da Venezuela com o vírus "Marbug" que circula pelas redes sociais. A informação é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Em sua página na internet, o Ministério da Saúde pede aos internautas que não compartilhem o "aviso urgente" com dados incorretos.
A mensagem, divulgada em áudio e em uma imagem, traz as seguintes informações: "Divulgue antes que o governo tire esse aviso de circulação. Novo dipirona importado da Venezuela para o Brasil contém vírus". Veja abaixo.
Imagem que circula nas redes sociais é falsa Crédito: Reprodução
TIRA DÚVIDAS
Para combater as Fake News sobre saúde, o Ministério da Saúde, disponibiliza um número de WhatsApp para envio de mensagens da população. Vale destacar que o canal não será um SAC ou tira dúvidas dos usuários, mas um espaço exclusivo para receber informações virais, que serão apuradas pelas áreas técnicas e respondidas oficialmente se são verdade ou mentira.
Qualquer cidadão poderá enviar gratuitamente mensagens com imagens ou textos que tenha recebido nas redes sociais para confirmar se a informação procede, antes de continuar compartilhando. O número é (61)99289-4640.

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