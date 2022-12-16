Shopping investe na jornada do cliente em Vila Velha

O Shopping Vila Velha recebe uma média de 15 mil clientes por dia Crédito: Shopping Vila Velha/Divulgação

Experiências diferenciadas, marcas exclusivas e entretenimento estão entre os principais atributos do Shopping Vila Velha, instalado há oito anos no município de mesmo nome. Todo o investimento realizado para proporcionar o melhor atendimento é recompensado pelo reconhecimento do público.

Tanto que o mall conquistou o primeiro lugar na categoria “Shopping” do Marcas de Valor A Gazeta 2022.

“Apostamos na jornada do cliente, desde o estacionamento, o tempo de permanência, as compras, os filmes em cartaz e as demais necessidades do consumidor. O objetivo é que ele tenha uma experiência cada vez melhor em cada uma dessas etapas”, explica o superintendente do Shopping Vila Velha, Luiz Felipe Peixoto Andrade.

O perfil dos frequentadores do shopping é bastante variado, mas tem duas faixas etárias predominantes: o público de 30 a 50 anos, bem como crianças e adolescentes até 17 anos. O mall recebe uma média de 15 mil clientes por dia, isto é, cerca de 5,4 milhões pessoas todos os anos.

Sempre em busca de oferecer boas experiências ao público de todas as idades, o Shopping Vila Velha investe em entretenimento variado. Neste ano, com a realização da Copa do Mundo no Catar, foi criado um espaço para troca de figurinhas, por exemplo, mas o mall abriga também o Trampolim Parque e exposições e shows do Macakids.

“Nossa fortaleza é o entretenimento”, valoriza Luiz Felipe, lembrando ainda de outras estratégias já adotadas, como a maior piscina de bolinhas da América Latina, instalada no shopping antes da pandemia, ou os shows da área de eventos do Espaço Patrick Ribeiro.

Parceria

Para identificar as necessidades dos consumidores, o shopping aposta na parceria. “O retorno dos lojistas é essencial para continuarmos oferecendo os serviços, os produtos e as experiências que os clientes querem consumir. Temos uma relação muito forte com os lojistas”, ressalta o executivo.

Outro importante atrativo do Shopping Vila Velha são as marcas que vieram com o empreendimento e que são exclusivas do mall. Inaugurado em 2014, o empreendimento já é uma referência no Espírito Santo, segundo Luiz Felipe, atraindo consumidores de diversos municípios, inclusive do interior do Espírito Santo.

“A gente se vê como referência porque o consumidor nos vê dessa forma”, sustenta.

Questionado sobre a importância do Prêmio Marcas de Valor, o superintendente comemora a conquista. “É importante, porque demonstra que, de fato, o shopping está consolidado. Quando você não é visto e não é predominante, você não conquista um prêmio dessa magnitude. O Marcas de Valor indica que estamos no caminho certo.”

Sobre o atual cenário econômico brasileiro e as perspectivas para os próximos anos, Luiz Felipe, que atua no grupo brMalls, administradora de shoppings espalhados nas principais cidades brasileiras, demonstra entusiasmo.