Programa global capacita jovens em empreendedorismo e comunicação no ES

Angelo Santos e Luanna Esteves falam sobre comunicação e empreendedorismo na Caravana Shell Iniciativa Jovem Crédito: Nicole Polo/Cieds

Fonte Hub, da Mais de 50 jovens empreendedores se reuniram em busca de conhecimento sobre o desenvolvimento de novos negócios com impacto socioambiental na Caravana Shell Iniciativa Jovem, realizada no último dia 27, no, da Rede Gazeta

Com o objetivo de sensibilizar e impulsionar a juventude – em especial, de comunidades periféricas – sobre empreendedorismo sustentável por meio de atividades de formação, a iniciativa oferece conhecimentos e ferramentas para o desenvolvimento de empreendimentos com práticas responsáveis nas áreas social e ambiental.

"Eu acredito que a comunicação tem tudo a ver com empreendedorismo, porque na comunicação é onde tudo acontece, se eu não sei me comunicar bem, difícil ir pra frente" Angelo Santos - publicitário

O ponto alto do evento foi o talk “O que a comunicação tem a ver com empreendedorismo?", com a participação de dois nomes que entendem bem do assunto para discutir a importância da comunicação no mundo dos negócios: o publicitário Angelo Santos e a jornalista e influenciadora Luanna Esteves. Os participantes puderam aprender sobre estratégias de comunicação eficazes e como utilizá-las para impulsionar seus empreendimentos.

"Pra comunicação acontecer ela precisa ser compreendida primeiro por você mesmo. Qual intenção que eu tenho? Qual sentimento eu quero colocar nisso?" Luanna Esteves - jornalista

Durante o evento, foram oferecidas diversas oficinas e palestras que abordaram temas relevantes para os participantes. A programação incluiu a oficina "Criação de Conteúdo", que explorou estratégias de comunicação para impulsionar os negócios, além da oficina "Empreender na Comunicação", que apresentou ferramentas e técnicas da área voltadas para empreendedores.

Outra atividade de destaque foi a oficina "Elaboração de Projetos", que auxiliou os participantes na criação e estruturação de projetos empreendedores. Além disso, foi oferecida uma oficina de introdução ao empreendedorismo, proporcionando uma visão geral sobre os desafios e oportunidades de iniciar um negócio próprio.

Sobre o programa