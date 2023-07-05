Programa global capacita jovens em empreendedorismo e comunicação no ES

Mais de 50 jovens empreendedores se reuniram em busca de conhecimento sobre o desenvolvimento de novos negócios com impacto socioambiental na Caravana Shell Iniciativa Jovem, realizada no último dia 27, no Fonte Hub, da Rede Gazeta.
Com o objetivo de sensibilizar e impulsionar a juventude – em especial, de comunidades periféricas – sobre empreendedorismo sustentável por meio de atividades de formação, a iniciativa oferece conhecimentos e ferramentas para o desenvolvimento de empreendimentos com práticas responsáveis nas áreas social e ambiental.
"Eu acredito que a comunicação tem tudo a ver com empreendedorismo, porque na comunicação é onde tudo acontece, se eu não sei me comunicar bem, difícil ir pra frente"
O ponto alto do evento foi o talk “O que a comunicação tem a ver com empreendedorismo?", com a participação de dois nomes que entendem bem do assunto para discutir a importância da comunicação no mundo dos negócios: o publicitário Angelo Santos e a jornalista e influenciadora Luanna Esteves. Os participantes puderam aprender sobre estratégias de comunicação eficazes e como utilizá-las para impulsionar seus empreendimentos.
"Pra comunicação acontecer ela precisa ser compreendida primeiro por você mesmo. Qual intenção que eu tenho? Qual sentimento eu quero colocar nisso?"
Durante o evento, foram oferecidas diversas oficinas e palestras que abordaram temas relevantes para os participantes. A programação incluiu a oficina "Criação de Conteúdo", que explorou estratégias de comunicação para impulsionar os negócios, além da oficina "Empreender na Comunicação", que apresentou ferramentas e técnicas da área voltadas para empreendedores.
Outra atividade de destaque foi a oficina "Elaboração de Projetos", que auxiliou os participantes na criação e estruturação de projetos empreendedores. Além disso, foi oferecida uma oficina de introdução ao empreendedorismo, proporcionando uma visão geral sobre os desafios e oportunidades de iniciar um negócio próprio.
Sobre o programa
Implementado no Brasil em 2000, o Shell Iniciativa Jovem é a versão brasileira do programa global da Shell de incentivo ao empreendedorismo, já presente em outros 17 países. Executada pelo Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (Cieds), a iniciativa é voltada para jovens entre 20 e 34 anos que residam nos estados do Rio de Janeiro ou Espírito Santo. Por meio de orientação, suporte técnico e estímulo à capacitação empreendedora, o programa busca inspirar e capacitar jovens empreendedores, promovendo o desenvolvimento de agentes de transformação e modelos de negócios sustentáveis. Os interessados podem se inscrever até o dia 09 de julho neste link.