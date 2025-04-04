Nova diretoria do sindicato das empresas de rádio e TV toma posse no ES

Posse da nova diretoria do SERTES Crédito: Vitor Jubini

A nova diretoria do Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Espírito Santo (Sertes) tomou posse na última quarta-feira (2). A diretoria reconduziu ao cargo de presidente Helder Luciano de Oliveira, diretor de Administração, Financeiro e Recursos Humanos da Rede Gazeta. Caio Perezin, gerente jurídico da Rede Vitória também foi reconduzido na vice-presidência da entidade.

Helder Luciano destacou em seu discurso de posse que a ideia é manter o sindicato servindo como suporte e prestando assessoria aos seus associados de norte a sul do Espírito Santo. O presidente também reforçou a importância do combate à desinformação, fake news e no fortalecimento das empresas de rádio e TV na geração de empregos e desenvolvimento do Espírito Santo.

NOVA DIRETORIA

Presidente: Helder Luciano de Oliveira – Rede Gazeta

Vice-Presidente: Caio Arnal Perenzin – Rede Vitória

Diretor Financeiro: Carlos Canelas Magalhães – Rede Capixaba de Comunicação

Diretora-Secretária: Fabrícia Klein Mazzoli – Nassau Editora Rádio e TV

Diretor Social: Carlos Jansen Campos Cremasco – Sistema Aracruz de Radiodifusão

Conselheiros Fiscais Efetivos:

Carlos Fernando Monteiro Lindenberg Neto – Rede Gazeta

Ricardo Rosetti Conde – Empresa Espíritossantense de Radiodifusão

Américo Buaiz Filho – Rede Vitória

HOMENAGEM

Helder Luciano fez agradecimentos aos ex-presidentes do Sertes, destacando a importância de suas participações para o fortalecimento da entidade e para o encaminhamento das demandas do setor.

O SINDICATO

A intenção de reunir as emissoras de rádio e televisão do Espírito Santo em uma instituição que exercesse o papel de fórum para debate das questões que afetam as suas atividades sempre esteve presente entre os empresários do setor.

Motivados pela Abert, a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, alguns empresários, tendo à frente Carlos Fernando Monteiro Lindenberg Filho (Rede Gazeta), mobilizaram-se para criar uma associação semelhante em nível estadual, na década de 1980.

Pretendiam os empresários, principalmente, criar entre as emissoras mecanismos que facilitassem a solução dos problemas que enfrentavam na manutenção de equipamentos, já que na época eram poucos os fornecedores de peças e de mão-de-obra especializada. A iniciativa não prosperou, pois foram poucas as emissoras que se interessaram em participar.

Na década de 1990 o movimento ressurgiu mais forte. Para unificar as negociações e ter o poder de representação da categoria econômica junto à Justiça do Trabalho, a opção foi pela criação de um sindicato. Surgiu então em 1993, após várias reuniões preliminares realizadas na sede da Rede Gazeta, o Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Estado do Espírito Santo que passou a ser conhecido pela sigla Sertes.