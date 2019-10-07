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Morador de Vila Velha é o que mais reclama da qualidade da internet

Mais de 1.500 queixas sobre o serviço foram feitas no Procon do município. O número é o maior da Grande Vitória. Consumidores denunciam velocidade lenta e queda da conexão

Publicado em 07 de Outubro de 2019 às 12:11

Publicado em 

07 out 2019 às 12:11
Reclamações de janeiro a outubro deste ano jé sete vezes maior do que em 2018 Crédito: Félix Falcão / Site da PMVV
Morador de Vila Velha é o que mais reclama da qualidade da internet
Quando o assunto é problema de conexão com a internet, o município de Vila Velha está no topo do ranking das reclamações. De janeiro a outubro deste ano, o Procon Municipal já realizou 1515 atendimentos de consumidores. O número é sete vezes maior do que todo o ano de 2018, que registrou 215 queixas.
Segundo Carlos Alberto de Barros, Coordenador Executivo do Procon Municipal de Vila Velha, o aumento de reclamações é atribuído ao fato da população questionar se o serviço de internet contratado é realmente cumprido pela operadora.

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“A maioria das reclamações é referente a queda de sinal, a lentidão na internet, e, também, a combos de dados oferecidos, que aparentemente são atrativos, mas não realizam o serviço com eficiência”, explica o Coordenador do Procon de Vila Velha.
Em segundo lugar está a Serra, com 655 registros de janeiro a outubro de 2019, mas com tendência de queda para o ano. No mesmo período do ano passado, foram 974 reclamações. As principais queixas no município são de cobranças indevidas, oferta de um serviço não contratado e velocidade do pacote abaixo do contratado.
Já Vitória, considerada uma das capitais mais inteligentes do país, registrou 577 reclamações de janeiro a setembro de 2019; em uma tendência de queda em relação às 676 queixas do ano anterior. As reclamações dizem respeito a cobrança indevida, rescisão de contrato, dúvida sobre contrato e serviço não fornecido. O município não informou os números de 2018. 
Em Cariacica, o Procon Municipal registrou 27 reclamações de janeiro a setembro, uma a menos do todo o ano anterior, quando a cidade teve 28 queixas no órgão sobre a internet.
Em todo o Espírito Santo, o Procon Estadual registrou de janeiro a setembro deste ano 1082 reclamações, contra 1047 no mesmo período do ano passado. A principal queixa está relacionada a não entrega ou a lentidão na velocidade do serviço oferecido.

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