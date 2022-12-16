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Marcas de Valor 2022

Marca 100% capixaba investe em inovação e na equipe

Água Pedra Azul associa investimento em tecnologia e cuidados com os colaboradores para conferir mais qualidade ao produto

Publicado em 16 de Dezembro de 2022 às 01:02

Publicado em 

16 dez 2022 às 01:02
Água Pedra Azul
A Água Pedra Azul chama a atenção para a importância de um produto final de qualidade, com composição leve e baixo teor de sódio Crédito: Divulgação/Água Pedra Azul
São mais de 30 anos com foco em qualidade, inovação e ética. A história da Água Mineral Pedra Azul teve início em 1988, em Marechal Floriano, na região Serrana do Estado. Nascendo a uma altitude de mil metros acima do nível do mar, o produto é composto por elementos naturais e minerais em equilíbrio, o que a torna muito agradável e leve.
A renovação do parque industrial, com maquinário moderno e tecnologia de ponta, garante uma produção eficiente e segura. Angela Rambalducci, diretora comercial da Água Pedra Azul, é uma das responsáveis por essa modernização e olhar atento ao bem-estar de todos os colaboradores.
"Transformamos o agora, pois trabalhamos incansavelmente por uma equipe comprometida, feliz e realizada por fazer parte de uma empresa séria e que se preocupa, de fato, com os funcionários e, claro, com os nossos consumidores"
Angela Rambalducci - Diretora comercial da Água Pedra Azul
Ainda pensando em seus colaboradores, a empresa investiu em um aplicativo dedicado a cuidar de seus funcionários. Por meio dele, é possível realizar acompanhamento com nutricionistas, psicólogos e profissionais capacitados das mais diversas áreas para melhor entender os anseios e necessidades de sua equipe.

Campanha

No ano de 2022 a empresa elaborou uma campanha para mostrar aos consumidores os atributos que diferenciam as águas e auxiliá-los na hora da escolha do produto. Intitulada “água mineral não é tudo igual”, o conceito se baseou na importância de um produto final de qualidade, com composição leve, com baixo teor de sódio e com o cuidado que a empresa imprime em toda a produção, justamente por levar até o cliente todo o benefício da água.
Todo esse compromisso da Água Pedra Azul com o consumidor foi reconhecido mais uma vez em 2022 com o primeiro lugar na categoria “Bebidas Locais” do prêmio Marcas de Valor A Gazeta.

Responsabilidade

A executiva Angela Rambalducci lembra também que a empresa foi a primeira indústria de água mineral do Espírito Santo a utilizar energia solar.
“Instalamos placas solares em todo nosso parque industrial, e temos também um projeto de reutilização da água do último enxágue das linhas para jardins e lavatórios, além de outro projeto de reflorestamento de mudas nativas da Mata Atlântica. Em 2022, inclusive, a empresa firmou parceria com o selo “Eu Reciclo”, responsável por conectar marcas de bens de consumo com recicladores”, pontua.
Para ampliar a conexão da marca com a sociedade e estreitar o diálogo com seus consumidores por meio de pautas sociais importantes para a missão e os valores da empresa, a Água Pedra Azul realiza ações em parceria com a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci) e com o Instituto Ponte, que apoia e desenvolve programas sociais na área da educação para jovens em vulnerabilidade social.

Certificação

Manter a credibilidade de uma marca viva na memória do consumidor por décadas não é tarefa fácil. A Água Pedra Azul, com seu selo 100% capixaba, sustenta seu padrão de excelência comprovado por parâmetros que ultrapassam as fronteiras do país.
O produto tem qualidade certificada internacionalmente pela NSF (National Sanitation Foundation), instituição dos Estados Unidos líder mundial em segurança alimentar de saúde pública.

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