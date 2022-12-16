Escola profissionalizante vai estrear hub de inovação no ES

O Senac contribui com a formação de mão de obra para o mercado Crédito: Divulgação

Com longa trajetória na formação profissional no Espírito Santo, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) sempre acompanha as mudanças de mercado e novas exigências do público. Não por acaso, em 2023, traz mais uma novidade: a criação do Hub Senac.

Trata-se de um espaço de interação e inovação conectado com as demandas e exigências dos segmentos de comércio, bens, serviços e turismo capixaba, segundo Richardson Schmittel, diretor regional do Senac-ES.

Idealizado para ser um ambiente de provocação, promoção e concretização de atividades, o novo hub irá muito além da geração de talentos, negócios e soluções inovadoras. O espaço permitirá uma integração do ecossistema de inovação do Espírito Santo, promovendo a interação com Sistema S, incluindo o Serviço Social do Comércio (Sesc-ES) e a Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio), o governo do Estado e as prefeituras, a sociedade civil e demais partes interessadas.

“O principal desafio é permanecer relevante para o mercado de trabalho, por meio da revisão e da inclusão de cursos atualizados com a demanda das empresas. A inauguração do Hub Senac criará um momento de aprendizagem, garantindo intercâmbio natural entre escola e mundo do trabalho”, ressalta Schmittel.

O Senac-ES tem se destacado ao longo dos anos e, agora em 2022, conquistou mais uma vez o Marcas de Valor A Gazeta na categoria “Escola Profissionalizante.”

“A conquista do Senac-ES é um reconhecimento do público e do mercado de trabalho ao sólido projeto de qualificação profissional no Espírito Santo. Sinaliza que a instituição de ensino tem alcançado o objetivo de capacitar mão de obra atualizada com as demandas do setor de comércio, bens e serviços do Estado”, valoriza Schmittel.

Para ele, o Senac possui credibilidade perante o mercado de trabalho e a sociedade. “Ao longo de 75 anos, a instituição de ensino vem contribuindo com a formação de mão de obra de qualidade e sempre atualizada com a demanda dos empregadores”, ressalta.

Empreendedorismo

Uma das características da formação promovida pelo Senac é a possibilidade de o aluno, no futuro, abrir seu próprio negócio.