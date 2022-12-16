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Marcas de Valor 2022

Escola profissionalizante vai estrear hub de inovação no ES

Senac criou um espaço de interação conectado com as demandas das áreas em que atua

Publicado em 16 de Dezembro de 2022 às 01:14

Publicado em 

16 dez 2022 às 01:14
Cursos do Senac
O Senac contribui com a formação de mão de obra para o mercado  Crédito: Divulgação
Com longa trajetória na formação profissional no Espírito Santo, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) sempre acompanha as mudanças de mercado e novas exigências do público. Não por acaso, em 2023, traz mais uma novidade: a criação do Hub Senac.
Trata-se de um espaço de interação e inovação conectado com as demandas e exigências dos segmentos de comércio, bens, serviços e turismo capixaba, segundo Richardson Schmittel, diretor regional do Senac-ES.
Idealizado para ser um ambiente de provocação, promoção e concretização de atividades, o novo hub irá muito além da geração de talentos, negócios e soluções inovadoras. O espaço permitirá uma integração do ecossistema de inovação do Espírito Santo, promovendo a interação com Sistema S, incluindo o Serviço Social do Comércio (Sesc-ES) e a Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio), o governo do Estado e as prefeituras, a sociedade civil e demais partes interessadas.
“O principal desafio é permanecer relevante para o mercado de trabalho, por meio da revisão e da inclusão de cursos atualizados com a demanda das empresas. A inauguração do Hub Senac criará um momento de aprendizagem, garantindo intercâmbio natural entre escola e mundo do trabalho”, ressalta Schmittel.
O Senac-ES tem se destacado ao longo dos anos e, agora em 2022, conquistou mais uma vez o Marcas de Valor A Gazeta na categoria “Escola Profissionalizante.”
“A conquista do Senac-ES é um reconhecimento do público e do mercado de trabalho ao sólido projeto de qualificação profissional no Espírito Santo. Sinaliza que a instituição de ensino tem alcançado o objetivo de capacitar mão de obra atualizada com as demandas do setor de comércio, bens e serviços do Estado”, valoriza Schmittel.
Para ele, o Senac possui credibilidade perante o mercado de trabalho e a sociedade. “Ao longo de 75 anos, a instituição de ensino vem contribuindo com a formação de mão de obra de qualidade e sempre atualizada com a demanda dos empregadores”, ressalta.

Empreendedorismo

Uma das características da formação promovida pelo Senac é a possibilidade de o aluno, no futuro, abrir seu próprio negócio.
“O Senac também vem se destacando na formação de empreendedores, permitindo que novos pequenos e micro negócios sejam criados nas áreas de comércio, bens, serviços e turismo no Espírito Santo. A instituição possui forte conexão com o mercado em diferentes segmentos do mercado”, pontua o diretor regional.

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