ES facilita importação de milho para produtores de aves e suínos

Governo vai facilitar a importação de milho para a suinocultura Crédito: feraugustodesign Pixabay

governo do Estado anunciou duas medidas para beneficiar os produtores de proteínas no Espírito Santo . A primeira é o diferimento do ICMS na importação do milho, a segunda é que não vai ser mais permitida a substituição tributária para empresas que trouxerem carne de fora do Estado.

O anúncio das duas medidas foi feito na manhã desta quarta-feira (03) em um pronunciamento on-line do governador Renato Casagrande e dos secretários de Fazenda, Rogelio Pegoretti, e Agricultura, Paulo Foletto.

Segundo Casagrande, as medidas ajudam os produtores que precisam comprar milho e também a indústria de carne. São medidas importantes para a gente possa aumentar a competitividade da indústria no Espírito Santo, resumiu o governador.

Publicamos o decreto de Diferimento do ICMS nas importações de milho para produtores capixabas. A medida visa proteger e fomentar a avicultura, suinocultura, pecuária capixaba e a indústria da carne, que utilizam o milho como fonte de alimentação de animais. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) June 3, 2020

De acordo com o secretário da Fazenda, o Espírito Santo não produz milho o suficiente para atender a demanda dos produtores  principalmente de aves e suínos. No caso da importação de milho, há uma necessidade de tributação na entrada do produto aqui no Estado. Com o decreto, não haverá cobrança nenhuma de ICMS quando ele for importado, explicou Pegoretti.

O secretário também detalhou a segunda medida. Ela é para dar mais competitividade para a nossa indústria local de carne. Não será mais permitido o credenciamento como substituto tributário da compra de carnes de fora do Estado. As empresas que trouxerem carne de fora do Estado precisarão pagar a substituição tributária antecipadamente, na entrada do produto. Isso vai dar mais competitividade para os nossos frigoríficos e para a nossa produção local, acrescentou.