Empresas criam regras e até monitoram grupos de funcionários no WhatsApp

WhatsApp: grupos relacionados à trabalho podem ser monitorado por empresas Crédito: Pixabay

WhatsApp faz parte do cotidiano das pessoas. Além de ser um instrumento de comunicação, já é considerado uma importante ferramenta de trabalho. Pensando nisso, empresas estão começando a ficar de olho no comportamento de gestores e funcionários em grupos de trabalho da ferramenta ou em aplicativos similares. faz parte do cotidiano das pessoas. Além de ser um instrumento de comunicação, já é considerado uma importante ferramenta de trabalho. Pensando nisso, empresas estão começando a ficar de olho no comportamento de gestores e funcionários em grupos de trabalho da ferramenta ou em aplicativos similares.

processos trabalhistas ou até a possibilidade de vazamento de informações sigilosas. Condutas éticas e até conflitos entre empregados também estão no foco das empresas nesse monitoramento. A iniciativa tem como objetivo principal evitarou até a possibilidade de vazamento de informações sigilosas. Condutas éticas e até conflitos entre empregados também estão no foco das empresas nesse monitoramento.

O professor de Direito Trabalhista da UVV Christiano Menegatti, explica que uma empresa sim pode fazer monitoramento de grupos de WhatsApp desde que estejam relacionados ao trabalho.

Com as tecnologias, aquilo que era tratado apenas em reuniões, passou a ser discutido em grupos do celular. Em algumas empresas, isso otimiza o tempo. No entanto, é necessário ter algumas regras de convivência, como acontece no mundo real. As sanções aos empregados que cometem uma falta em um grupo de rede social são as mesmas do ambiente corporativo, ressalta.

Menegatti lembra que essa permissão não se aplica a grupos não ligados à companhia, como os particulares e de família. É preciso ficar claro nos grupo de trabalho que ele deve ser utilizado para isso. O aplicativo deve funcionar para disseminar informações, rotinas e regras. Se alguém utiliza essa ferramenta para fazer comentários preconceituosos, por exemplo, pode ser advertido".

Já para o caso do monitoramento do celular, o professor destaca que a permissão ocorre apenas quando o aparelho for para ser usado exclusivamente para fins corporativos. Se for para uso particular, não é permitido o acesso, afirma.

O advogado trabalhista Caio Kuster concorda que algumas regras devem ser cumpridas para o uso de grupo corporativo. Ele lembra que algumas ações podem ser feitas para evitar problemas futuros como uma ferramenta que permite apenas a postagem do administrador, sem a possibilidade de membros do grupo postarem qualquer tipo de comentário.

No celular pessoal, não é permitido qualquer tipo de monitoramento. No entanto, se o aparelho for corporativo, é preciso avisar com antecedência que o dispositivo será vistoriado. O que não pode é de uma hora para outra decidir a vigília do telefone. Neste caso, para monitorar o celular é necessário que essa ação faça parte da política da empresa, ressalta.

Kuster destaca que se for um grupo informal de colegas de trabalho mas não o corporativo, ainda assim o gestor pode chamar atenção no caso de exageros.

É preciso ter como raciocínio de que tudo que acontece na empresa, inclusive em grupos de celular, é de responsabilidade da companhia. Códigos de conduta podem ajudar a se precaver de eventuais processos. Quanto mais políticas de transparência, educação, treinamento, menos problemas haverá no futuro, expõe.

Uma das saídas encontradas pode ser deixar bem claro o que é ou não é permitido aos trabalhadores nas redes sociais, ou seja, a elaboração de um código de conduta. A psicóloga e diretora da Psico Store, Martha Zouain, observa que normas e regras, ao contrário do que muitos pensam, é a melhor forma de evitar problemas futuros.

"Quando se trata de uma organização, este cuidado passa a ser mais relevante ainda. Quanto a utilização de ferramentas de trabalho fora do ambiente de trabalho, em horário de descanso, tem sido ponto de atenção e cuidado visto que alguns profissionais fizeram disto um motivo para indenizações. Neste sentido, cada ferramenta que a organização disponibiliza precisa ser trabalhada com a equipe em relação aos seus limites também" Martha Zouain - Psicóloga e diretora da Psico Store

Ela avalia ainda que delimitar os assuntos que serão tratados, o não pode ser feito nos grupos devem ficar claros para todos os envolvidos. Os assuntos tratados no grupo, por exemplo, devem ser estritamente profissionais", ressalta Martha Zouain.

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