Empresários pedem investimento em infraestrutura no ES

"Nós do setor de café temos o sonho de ter um porto eficiente, de águas profundas, que possa levar o nosso café daqui para o destino final: Europa, EUA e Ásia. E para isso precisamos de um porto assim. Temos alguns projetos assim no Estado e cremos que brevemente teremos algum com a pedra fundamental mesmo, e se tornando realidade em 3 ou 4 anos. Em infraestrutura, também tem as rodovias, como a BR 262, que liga o Estado a Minas Gerais, o maior produtor de café do Brasil. A produção de café de Minas poderia escoar por aqui e exportar por aqui, mas falta boa rodovia e um porto mais eficiente."