Dívidas podem fazer 4 mil empresas do ES serem excluídas do Simples

No total, são 3.989 optantes pelo Simples Nacional no Estado acumulando dívidas com o Fisco Estadual. Caso não regularizem os débitos, as empresas serão excluídas do Simples Nacional. “Dessa forma, passarão a ser tributados conforme as regras do regime ordinário a partir do exercício de 2024, o que poderá elevar a carga tributária”, alertou o auditor fiscal Daniel Burman.