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Saindo do vermelho

Consumidores vão renegociar dívidas e pegar empréstimo na Praça do Papa

Caminhão itinerante da Serasa Consumidor chega a Vitória nesta terça-feira (1º) e fica até sábado (5)
Siumara Gonçalves

Siumara Gonçalves

Publicado em 

30 set 2019 às 20:43

Publicado em 30 de Setembro de 2019 às 20:43

Interior do caminhão itinerante Serasa Consumidor Crédito: Divulgação/Serasa
Os capixabas que têm dívidas em atraso poderão renegociar suas faturas e contratar empréstimos a partir de desta terça-feira (1º) no estacionado na Praça do Papa, em Vitória. Até o próximo sábado, o caminhão itinerante da Serasa Consumidor vai atender quem precisa de ajuda para sair do vermelho. Só na Capital são mais de 129,9 mil inadimplentes.
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No caminhão, a população poderá consultar gratuitamente seu CPF, conhecer e entender sua pontuação de crédito com o Serasa Score, além de simular e/ou contratar empréstimos no comparador de crédito online Serasa eCred.
Segundo a Serasa, neste ano, os consumidores que visitarem o caminhão terão acesso a renegociações de dívidas atrasadas e/ou negativadas com empresas parceiras do Serasa Limpa Nome Online e poderão sair de lá com o boleto de pagamento em mãos.
Atualmente o site conta com 15 empresas entre bancos, cartões de crédito, operadores de telefone e TV por assinatura. Entre os nomes estão: Anhanguera, Unime, Unopar, Unic, Fama, Pitágoras, Uniderp, Ipanema, Tribanco, Porto Seguro, Itaú, Claro e NET.
Depois de Vitória, o caminhão visitará também: Belo HorizonteSão GonçaloRio de JaneiroNova IguaçuSantos e São Paulo.

Saiba mais

Caminhão itinerante
Data: de 1º a 5 de outubro
Horário: 8h às 18h
Local: estacionamento da Praça do Papa, em Vitória

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