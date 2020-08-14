Confira as lojas de artigos para festas vencedoras da pesquisa

Para organizar uma festa e celebrar momentos especiais, é preciso listar tudo o que vai ser utilizado e, sobretudo, saber onde comprar. Além do melhor preço, os clientes também buscam por atendimento de qualidade e variedade de produtos. Confira os vencedores do segmento na pesquisa Recall de Marcas 2020:
3º lugar - Central de Aviamentos
A Colmeia das Festas reúne os mais variados artigos para festas em um único espaço. Na loja é possível encontrar desde descartáveis até fantasias e doces. Além disso, ainda é possível se profissionalizar com os cursos, como confeitaria e decoração, que são ministrados dentro da loja. A Colmeia tem unidades em Cariacica e em Vila Velha.
Com os mais diversos itens para tornar seu evento inesquecível, a Colibri Festas vem conquistando, ano após ano, a fidelização do consumidor. Hoje conta com três unidades no Espírito Santo: Cariacica, Guarapari e Vila Velha.
A Sorvedoces atua há mais de três décadas no mercado de sorvetes. De Vila Velha, tornou-se referência na distribuição de matéria-prima para indústrias de sorvetes, na comercialização de doces em geral, artigos de festa, descartáveis, food service, padarias e confeitarias, higiene e limpeza, equipamentos e acessórios.
A Abelhinha Festas é uma loja de artigos para variados eventos e está localizada em Vila Velha. Ela dispõe de itens para festas infantis, de 15 anos, casamentos e formaturas.
A Dallas foi inaugurada em dezembro de 2013, no bairro Jardim Camburi, em Vitória, com o foco apenas na linha de embalagens, produtos de mercearia e de limpeza. Contudo, para atender a demanda de clientes da região, diversificou a atividade, entrando no ramo da confeitaria, dos doces e artigos para festa. Atualmente, a marca também tem uma unidade na Praia do Canto.
A história da Central de Aviamentos começou em 1989, em um pequeno espaço de 100 metros quadrados, oferecendo insumos para a produção de artesanato e aviamentos. O sucesso levou à ampliação do espaço e, em outubro de 2010, a empresa mudou para uma loja de 1.100 metros quadrados, e agora atua nos mais variados nichos de mercado: artesanato, descartáveis, presentes, utilidades do lar e artigos de festa, para atacado e varejo.