Caixa libera saque do auxílio para nascidos em abril nesta terça (6)

A Caixa Econômica Federal libera nesta terça-feira (06) o saque da terceira parcela do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos em abril. Os valores, agora disponíveis para retiradas e transferências, variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar dos trabalhadores.
O dinheiro para este grupo foi creditado na conta do Caixa Tem em 22 de junho, porém, até então, só podia ser movimentado pelo próprio aplicativo para fazer compras e pagamentos através do cartão virtual ou QR Code. A partir desta terça, o recurso poderá ser transferido ou sacado nas agências do banco, correspondentes Caixa Aqui ou nas lotéricas.
Os pagamentos da terceira parcela do auxílio começaram mais cedo do que o previsto inicialmente porque a Caixa e o Governo Federal decidiram antecipar o calendário.
Está confirmada ainda mais uma parcela que deve ser paga até o fim de julho. Mas o presidente Jair Bolsonaro já adiantou que o Ministério da Economia está estudando o pagamento de "mais duas ou três parcelas" do auxílio.
VALOR DO BENEFÍCIO
O valor do benefício em 2021 varia de acordo com a família, seguindo esse formato:
- Serão pagas aos trabalhadores 4 parcelas mensais no valor de R$ 250;
- Pessoas que moram sozinhas têm direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 150;
- A mulher provedora de família monoparental tem direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 375.