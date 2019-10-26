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Encontro de Lideranças

'Bolsonaro pode ser um novo Itamar Franco', diz Maílson da Nóbrega

Ex-ministro disse que Itamar falava bobagem todo dia, mas foi um presidente que teve êxito, sobretudo na economia com o controle da inflação

Publicado em 26 de Outubro de 2019 às 17:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2019 às 17:50
O economista Maílson da Nóbrega no Encontro de Lideranças Crédito: Carlos Alberto Silva
Será que o (presidente Jair) Bolsonaro pode ser um novo Itamar Franco?. O questionamento é do economista e ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega, que sugeriu várias semelhanças entre o ex-presidente que sucedeu Collor e o atual.

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Ele pontuou alguns pontos: sorte, personalidade e falas polêmicas e indicativos do possível sucesso econômico do atual governo, assim como Itamar obteve ao controlar a hiperinflação com o Plano Real.
O Itamar era muito parecido com ele (Bolsonaro). Todo dia falava uma bobagem, afirmou o ex-ministro para uma plateia de empresários e líderes políticos no 14º Encontro de Lideranças Pedra Azul, realizado pela Rede Gazeta, Grupo Cepemar, Grupo Águia Branca e Unimed Vitória.
Ele (Itamar) causava tanto problema com suas falas em entrevistas na porta do Palácio que o mercado financeiro na época fez uma comissão e foi lá para pedir para ele não falar antes da abertura ou depois do fechamento do mercado, pois muitas vezes isso derrubava a Bolsa. Pediram para ele falar apenas na hora que o mercado estivesse aberto.
O êxito do Itamar passou pela estabilidade econômica, afirmou o economista. Com o fim da hiperinflação, ele chegou a ter popularidade de 85%. Muita coisa ajudou, como os legados de gestões anteriores até do que não deu certo, como os planos econômicos mal sucedidos que mostraram qual caminho não seguir.
No caso de Bolsonaro, Maílson da Nóbrega pontuou que o legado de Temer também pode ajudar o governo Bolsonaro, além de bons projetos de reformas prontos oferecidos. O caminho para ele dar certo passa pelas reformas, e há um amadurecimento da sociedade sobre reformas básicas hoje, uma consciência maior, disse. Além de tudo ele (Bolsonaro) ainda tem sorte, completou.

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