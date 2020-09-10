Águia Branca cria nova empresa de transporte com grupo de fora do ES

Ônibus da Viação Águia Branca Crédito: Divulgação/Grupo Águia Branca

A Viação Águia Branca anunciou, nesta quinta-feira (10), que vai se unir ao Grupo JCA na criação de uma nova empresa do setor de transporte de passageiros. Eles formarão uma joint venture batizada de BusCo. A união ainda precisará de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A JCA é uma holding do setor de transporte terrestre de passageiros, cargas e turismo. Entre as empresas que pertencem ao grupo estão a Viação Cometa, a Rápido Ribeirão Preto e Auto Viação Catarinense, que atuam com linhas interestaduais em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, entre outros.

Segundo comunicado, a nova empresa atuará na prestação de serviços de transporte terrestre interestadual de passageiros dentro do Brasil, através de linhas regulares, e terá como canal principal de distribuição sua plataforma de vendas on-line, que comercializará somente passagens de ônibus relativas aos mercados operados pela própria BusCo.

A BusCo será uma sociedade por ações de capital fechado e será detida, direta ou indiretamente, pela JCA e pela Viação Águia Branca, na proporção de 50% cada. A operação não significa que uma empresa esteja comprando a outra. Elas se uniram na formação de uma terceira empresa.



O fechamento da operação ocorrerá após a obtenção das aprovações necessárias, incluindo das autoridades regulatórias e concorrenciais.