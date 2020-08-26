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Parceria

A Gazeta oferece assinatura digital grátis por seis meses a advogados com conteúdo ilimitado

Por meio de parceria com a OAB, os advogados poderão acessar todas as reportagens do site A Gazeta e as vantagens do clube do assinante
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2020 às 21:23

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 21:23

Homem a acessa o site A Gazeta
Homem a acessa o site A Gazeta Crédito: Freepik
Os advogados do Estado terão acesso a todo o conteúdo de A Gazeta gratuitamente por seis meses, a partir desta terça-feira (25). O serviço será oferecido em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo (OAB-ES).
Além de acesso ilimitado ao site de A Gazeta  com reportagens e análises de colunistas , os advogados também farão parte do Clube A Gazeta, que oferece benefícios em mais de 300 estabelecimentos como restaurantes, supermercados, farmácias e padarias.  Eles poderão participar de promoções, sorteios de ingressos e eventos exclusivos do clube.
Após o período gratuito, será cobrada assinatura mensal de R$ 9,90 por um ano, menos da metade da assinatura regular, que é de R$ 24,90. O cancelamento pode ser feito a qualquer momento.
Para o presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, o acesso à informação de qualidade é importante para  que o advogado exerça bem sua atividade.
Essa parceria com A Gazeta é mais uma iniciativa da OAB-ES no sentido de deixar a advocacia do Espírito Santo atualizada e capacitada para enfrentar os seus desafios. Entendemos como importantíssimo valorizar o jornalismo sério, de credibilidade, uma ferramenta valiosa no combate às fake news, disse.

COMO ASSINAR

A assinatura é feita por meio de link específico onde é preciso informar o número do registro na OAB-ES. Em seguida,  é só preencher os dados pessoais e cadastrar o cartão de crédito. A cobrança só começará a partir do sétimo mês de assinatura, com o valor promocional de R$ 9,90.
Em breve, os advogados que aderirem à assinatura terão acesso também a um espaço exclusivo que vai reunir matérias jornalísticas e análises de interesse da categoria.
"Essa parceria com a OAB é mais uma ação que busca reforçar o papel democrático dessas duas instituições. Em um período em que conteúdos falsos se espalham pelas redes sociais, entendemos que o jornalismo profissional contribui como uma importante ferramenta para propagar a verdade e ampliar o debate", avalia o diretor de Negócios da Rede Gazeta, Marcello Moraes.

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