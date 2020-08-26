A Gazeta oferece assinatura digital grátis por seis meses a advogados com conteúdo ilimitado

Homem a acessa o site A Gazeta Crédito: Freepik

Os advogados do Estado terão acesso a todo o conteúdo de A Gazeta gratuitamente por seis meses, a partir desta terça-feira (25). O serviço será oferecido em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo (OAB-ES).



Além de acesso ilimitado ao site de A Gazeta  com reportagens e análises de colunistas , os advogados também farão parte do Clube A Gazeta, que oferece benefícios em mais de 300 estabelecimentos como restaurantes, supermercados, farmácias e padarias. Eles poderão participar de promoções, sorteios de ingressos e eventos exclusivos do clube.

Após o período gratuito, será cobrada assinatura mensal de R$ 9,90 por um ano, menos da metade da assinatura regular, que é de R$ 24,90. O cancelamento pode ser feito a qualquer momento.

Para o presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, o acesso à informação de qualidade é importante para que o advogado exerça bem sua atividade.



Essa parceria com A Gazeta é mais uma iniciativa da OAB-ES no sentido de deixar a advocacia do Espírito Santo atualizada e capacitada para enfrentar os seus desafios. Entendemos como importantíssimo valorizar o jornalismo sério, de credibilidade, uma ferramenta valiosa no combate às fake news, disse.



COMO ASSINAR



A assinatura é feita por meio de link específico onde é preciso informar o número do registro na OAB-ES. Em seguida, é só preencher os dados pessoais e cadastrar o cartão de crédito. A cobrança só começará a partir do sétimo mês de assinatura, com o valor promocional de R$ 9,90.

Em breve, os advogados que aderirem à assinatura terão acesso também a um espaço exclusivo que vai reunir matérias jornalísticas e análises de interesse da categoria.

