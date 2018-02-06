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Puro luxo

Superiate avaliado em US$ 150 milhões é visto na Ilha do Boi

Iate Here Comes The Sun portava uma outra embarcação menor em seu interior, que desembarcou na Ilha do Boi e seguiu até o Iate Clube, na Praia do Canto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2018 às 14:32

Publicado em 06 de Fevereiro de 2018 às 14:32

Luxuoso Iate Here Comes The Sun esteve parado na Ilha do Boi, em Vitória Crédito: Yacht Charter Fleet
Um luxuoso iate de 83 metros de comprimento por 14 metros de boca foi flagrado fundeado próximo à Ilha do Boi, em Vitória, na manhã desta terça-feira (06). Batizado de "Here Comes The Sun", o iate tem o mesmo nome da famosa canção dos Beatles, composta por George Harrison. A embarcação foi construída em 2017 e tem bandeira das Ilhas Cayman, território britânico no Caribe. Segundo o perfil Portos_ES no Instagram, ele é avaliado em mais de 150 milhões de dólares. 
A informação de um funcionário do Iate Clube do Espírito Santo é de que os proprietários da embarcação são russos e desembarcaram do Here Comes The Sun, na manhã desta terça-feira, em uma embarcação menor e seguiram para o Iate Clube. Ele disse, ainda, que o iate vai seguir viagem para Paraty (RJ).
Sites especializados sobre iates informam que a embarcação pertence ao bilionário russo Alexander Dzhaparidze, proprietário da Eurasia Drilling Company, a principal fornecedora de serviços de perfuração onshore e offshore na Rússia.
O Iate tem acomodação para 12 hóspedes, com dez quartos, incluindo uma suíte master, três cabines privativas, duas cabines duplas e quatro cabines duplas iguais. Ele pode carregar 25 tripulantes para melhor atender aos hóspedes. 
Entre os serviços oferecidos pelo Here Comes The Sun estão elevador, ar condicionado, deck, academia de ginástica, beach club, wi-fi, piano, spa, heliponto entre outras comodidades. 
 O perfil portos_es  também publicou registros do Iate: 

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