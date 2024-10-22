Mãe e filha saem para ir a supermercado e desaparecem em Cachoeiro

No início da noite de terça-feira (22), a família e fontes da Polícia Civil confirmaram para a reportagem de A Gazeta que mãe e filha foram localizadas e passam bem. O texto foi atualizado.

Para A Gazeta, o irmão de Mariane, Silvanei Suderhus, contou que a irmã mora com a mãe no bairro Jardim Itapemirim com Giovana e os outros quatro filhos, de dois, cinco e 11 anos, e um bebê de seis meses. “Ela nunca havia desaparecido antes e, a princípio, não tinha inimizades com ninguém. Saiu com o carro da nossa mãe e com celular. Não sentimos falta de roupas delas, nem malas”, contou.