Mãe e filha saem para ir a supermercado e desaparecem em Cachoeiro

Atualização
22/10/2024 - 7:35
No início da noite de terça-feira (22), a família e fontes da Polícia Civil confirmaram para a reportagem de A Gazeta que mãe e filha foram localizadas e passam bem. O texto foi atualizado.
Uma mulher de 34 anos e a filha dela, de seis anos, de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, estão desaparecidas desde a tarde da última sexta-feira (18). Segundo a família, Mariane da Silva Suderhus saiu de casa com Giovana Suderhus dizendo que iriam ao supermercado e as duas não retornaram, nem foram mais vistas.
O que se sabe do caso
Para A Gazeta, o irmão de Mariane, Silvanei Suderhus, contou que a irmã mora com a mãe no bairro Jardim Itapemirim com Giovana e os outros quatro filhos, de dois, cinco e 11 anos, e um bebê de seis meses. “Ela nunca havia desaparecido antes e, a princípio, não tinha inimizades com ninguém. Saiu com o carro da nossa mãe e com celular. Não sentimos falta de roupas delas, nem malas”, contou.
Silvanei disse que o último sinal do celular de Mariane foi detectado na tarde de sexta-feira, em uma torre de um bairro de Cachoeiro de Itapemirim. Já o carro, um Volkswagen Gol branco, foi visto por câmeras de segurança no sábado (19), pela região da Ilha da Luz e Aquidaban.
A família chegou a registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil informando sobre o desaparecimento de mãe e filha.