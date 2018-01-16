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Ao lado da Ilha do Boi

Ilha de Galhetas é paraíso ainda pouco explorado em Vitória; conheça

Pouca gente conhece, mas a ilha de Galhetas é um local paradisíaco que fica a poucos metros da costa de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2018 às 19:59

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 19:59

Ilha das Galhetas fica a 114m da costa de Vitória, na Ilha do Boi Crédito: Eco Vertical/Divulgação
Atualização: De acordo com o secretário de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain, a visitação na ilha de Galhetas é proibida por lei municipal. Para atracar no local é preciso autorização da prefeitura. A empresa Eco Vertical, que promove passeios até a ilha, informou ao Gazeta Online que não tinha conhecimento da lei e que vai se adequar.
Ilhas são formações naturais que não faltam no Espírito Santo. Tanto que a própria capital capixaba é, em parte, cercada por água. Mas pouca gente conhece uma ilha que está pertinho dos moradores de Vitória: a Ilha de Galhetas. Ela fica a poucos metros da Ilha do Boi e agora quem quer desvendar esse cenário paradisíaco pode ir de caiaque ao local, e aproveitar ainda para fazer um passeio no barco.
A nado é possível chegar nas Galhetas. Ela fica a 114 metros da costa. De caiaque, são 1,5 km para ir e 1,5 km para voltar. E para este verão, há um passeio guiado que sai aos sábados, do Clube Náutico de Vitória, e custa R$ 70. O passeio demora, em média, 2h30, em caiaques duplos. Há ainda opção de terminar o trajeto com um rapel na pedra da Ilha do Boi, como destaca um dos realizadores do passeio até lá, Alex Magnago.
"Assim como a Ilha Pituã, em Vila Velha, que acabou se tornando um point, agora Vitória também tem um local lindo e que pode ser explorado pelas pessoas. A Ilha de Galhetas é um lugar lindo, mas que quase ninguém conhece. E dá para ir nadando, se a pessoa tiver fôlego. Ou então ir de caiaque. Nós começamos a oferecer o passeio em outubro, mas vieram as chuvas e demos uma parada. Em janeiro estamos fazendo todo sábado", explica.
A Ilha de Galhetas na verdade é composta por duas ilhas, uma do lado da outra. Mas o passeio guiado oferece apenas a ida a uma dessas ilhas. 

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