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Casal reúne fotos históricas do Espírito Santo e bomba no Instagram

História Capixaba é um perfil que resgata fotos do passado parte da história do Espírito Santo de forma atrativa e explicativa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2018 às 18:15

Publicado em 02 de Outubro de 2018 às 18:15

Estádio Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: Arquivo
Um resgate à memória capixaba por meio de imagens. Essa é a intenção do perfil no Instagram @história.capixaba, criado no início de setembro com a finalidade de oferecer à população conectada mais informações sobre o Espírito Santo.
Os idealizadores são o casal Emanuel Nunes, 30 anos, e Luiz Paulo Comério, de 33. Nesta terça-feira (2), o perfil já reunia 2.260 seguidores e 112 publicações. O consultor óptico Emanuel conta como surgiu a ideia.
"Eu sempre gostei de ler sobre o Espírito Santo, sobre a história do nosso Estado e acredito que as pessoas não se interessam muito sobre nosso passado. Mas por meio de imagens o interesse das pessoas aumenta. Criamos o perfil não tem um mês e já conseguimos muitos seguidores e a interação dos internautas está bem grande. Se por acaso eles fazem uma pergunta que não sabemos ao certo a resposta, a gente pesquisa e leva o que é verídico para eles", conta.
>Siga o GAZETA ONLINE no Instagram
As fotos publicadas são na maioria tiradas da internet. Quando elas aparecem coloridas, foi tratada intencionalmente, como explica Emanuel.
"Em algumas fotos eu trato para deixá-las coloridas e chamar mais a atenção dos internautas. Até porque o público do Instagram é mais jovem e acaba se interessando mais pelo colorido. Nas fotos que tratamos, a gente tenta dar uma cara nova a imagem, sempre com uma legenda explicativa". 
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