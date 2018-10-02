Casal reúne fotos históricas do Espírito Santo e bomba no Instagram

Estádio Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: Arquivo

Um resgate à memória capixaba por meio de imagens. Essa é a intenção do perfil no Instagram @história.capixaba, criado no início de setembro com a finalidade de oferecer à população conectada mais informações sobre o Espírito Santo.

Os idealizadores são o casal Emanuel Nunes, 30 anos, e Luiz Paulo Comério, de 33. Nesta terça-feira (2), o perfil já reunia 2.260 seguidores e 112 publicações. O consultor óptico Emanuel conta como surgiu a ideia.

"Eu sempre gostei de ler sobre o Espírito Santo, sobre a história do nosso Estado e acredito que as pessoas não se interessam muito sobre nosso passado. Mas por meio de imagens o interesse das pessoas aumenta. Criamos o perfil não tem um mês e já conseguimos muitos seguidores e a interação dos internautas está bem grande. Se por acaso eles fazem uma pergunta que não sabemos ao certo a resposta, a gente pesquisa e leva o que é verídico para eles", conta.

As fotos publicadas são na maioria tiradas da internet. Quando elas aparecem coloridas, foi tratada intencionalmente, como explica Emanuel.

"Em algumas fotos eu trato para deixá-las coloridas e chamar mais a atenção dos internautas. Até porque o público do Instagram é mais jovem e acaba se interessando mais pelo colorido. Nas fotos que tratamos, a gente tenta dar uma cara nova a imagem, sempre com uma legenda explicativa".