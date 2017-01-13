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Adolescente desaparece após ir à farmácia e mãe busca por notícias

A mãe, Cristina Dias, conta que a filha saiu para ir comprar um creme de cabelo

Publicado em 13 de Janeiro de 2017 às 11:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2017 às 11:10
Uma adolescente de 15 anos desapareceu no dia 12 de dezembro, por volta das 19 horas, próximo ao Terminal de Campo Grande, em Cariacica. Kamila Dias disse à mãe que iria à farmácia e, desde então, não voltou mais.
A mãe, Cristina Dias, conta que a filha pediu para ir comprar um creme de cabelo. "Ela foi à farmácia comprar o creme e não voltou mais. Isso nunca aconteceu antes. Apenas um dia que ela saiu, mas voltou no dia seguinte", relata.
Kamila chegou a ligar para a mãe e marcar um encontro, mas não apareceu. "Ela me ligou e disse que estava com saudade. Marcamos no Terminal de Laranjeiras, mas ela não foi. Estou em um desespero muito grande e sofrendo demais".
A divulgação do desaparecimento está sendo feita, principalmente, nas redes sociais. "Infelizmente não estou tendo muitos recursos. O pai dela mora em Minas Gerais. Estou desesperada. Coloquei alguns cartazes nos terminais e estou divulgando muito nas redes sociais", declara a mãe.
A adolescente tem 1,58m e saiu de casa com um macacão azul marinho. Quem tiver alguma informação pode entrar em contato com a família no telefone (27) 998464163 ou com a Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas pelo número (27)3137-9065.

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