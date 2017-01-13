Adolescente desaparece após ir à farmácia e mãe busca por notícias

Uma adolescente de 15 anos desapareceu no dia 12 de dezembro, por volta das 19 horas, próximo ao Terminal de Campo Grande, em Cariacica. Kamila Dias disse à mãe que iria à farmácia e, desde então, não voltou mais.

A mãe, Cristina Dias, conta que a filha pediu para ir comprar um creme de cabelo. "Ela foi à farmácia comprar o creme e não voltou mais. Isso nunca aconteceu antes. Apenas um dia que ela saiu, mas voltou no dia seguinte", relata.

Kamila chegou a ligar para a mãe e marcar um encontro, mas não apareceu. "Ela me ligou e disse que estava com saudade. Marcamos no Terminal de Laranjeiras, mas ela não foi. Estou em um desespero muito grande e sofrendo demais".

A divulgação do desaparecimento está sendo feita, principalmente, nas redes sociais. "Infelizmente não estou tendo muitos recursos. O pai dela mora em Minas Gerais. Estou desesperada. Coloquei alguns cartazes nos terminais e estou divulgando muito nas redes sociais", declara a mãe.