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Momento fofura

Vitória promove feira de adoção de cães e gatos no próximo sábado (27)

Evento acontecerá no Masterplace Mall, na Reta da Penha, das 9h às 16h. Ao todo, 40 animais estarão disponíveis para adoção
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

26 ago 2022 às 16:16

Publicado em 26 de Agosto de 2022 às 16:16

Vitória promove feira de adoção de cães e gatos no próximo sábado (27)
Cães e gatos estarão disponíveis para adoção no próximo sábado (27) em Vitória Crédito: Prefeitura de Vitória | Montagem A Gazeta
Para quem deseja ter um animalzinho em casa, esse é o momento! Cães e gatos resgatados em situação de abandono estarão disponíveis para adoção em um evento que acontecerá no próximo sábado (27), das 9h às 16h, no Masterplace Mall, na Reta da Penha, Vitória. Ao todo, 40 animais estarão disponíveis para um novo lar.
Para fazer uma adoção responsável, o interessado deve ser maior de 18 anos, apresentar documentos pessoais com foto, comprovante de residência em nome do adotante e assinar o termo de responsabilidade pela adoção dos animais.

Cães e gatos disponíveis para adoção

A Prefeitura da Capital salienta que todos os bichinhos passaram pelo Programa Vitória da Castração Animal, uma política pública voltada para o bem-estar dos animais.
Os eventos ocorrem mensalmente em Vitória e, desde o início deste ano, 98 animais foram apadrinhados, sendo 27 deles somente em julho.

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