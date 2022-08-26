Vitória promove feira de adoção de cães e gatos no próximo sábado (27)

Cães e gatos estarão disponíveis para adoção no próximo sábado (27) em Vitória Crédito: Prefeitura de Vitória | Montagem A Gazeta

Para quem deseja ter um animalzinho em casa, esse é o momento! Cães e gatos resgatados em situação de abandono estarão disponíveis para adoção em um evento que acontecerá no próximo sábado (27), das 9h às 16h, no Masterplace Mall, na Reta da Penha, Vitória . Ao todo, 40 animais estarão disponíveis para um novo lar.

Para fazer uma adoção responsável, o interessado deve ser maior de 18 anos, apresentar documentos pessoais com foto, comprovante de residência em nome do adotante e assinar o termo de responsabilidade pela adoção dos animais.

Cães e gatos disponíveis para adoção

A Prefeitura da Capital salienta que todos os bichinhos passaram pelo Programa Vitória da Castração Animal, uma política pública voltada para o bem-estar dos animais.