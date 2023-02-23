Vídeo mostra acidente com ônibus que matou motociclista em Vila Velha

Nas imagens é possível ver que não há semáforos no local. Em um primeiro momento, o jovem aparece parado, próximo de uma faixa de pedestres, no meio da rua, ajustando o capacete e a mochila de entregas. Em seguida, ele faz um "retorno" e acelera em direção ao encontro das duas vias.

Nesse momento, ocorre a colisão entre o coletivo e a moto dirigida por Davi Luiz. O impacto é tão forte que o jovem é lançado para a calçada, a metros de distância de onde ocorreu a batida. O vídeo que abre esta matéria foi editado, pois as imagens do acidente são muito fortes.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que, durante o atendimento da ocorrência, foi verificado que havia uma sinalização de "pare" na rua pela qual seguia o motociclista, "possivelmente não respeitada pela vítima". A corporação destacou que nenhuma irregularidade foi constatada em relação aos automóveis envolvidos.

Aos policiais militares, o motorista do ônibus, de 46 anos, relatou que seguia em direção à Rodovia do Sol (ES 060), quando o motociclista bateu na lateral do veículo. O boletim de ocorrência traz que ele permaneceu no local, assinou um termo referente ao acidente e testou negativo para o consumo de álcool.

Jovem morre após colidir moto com ônibus em cruzamento de Vila Velha Crédito: Reprodução redes sociais

A PM conduziu o condutor do coletivo à Delegacia Regional de Vila Velha, onde ele foi ouvido e liberado, uma vez que permaneceu no local do acidente e, por isso, segundo a Polícia Civil , não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão dele em flagrante.

A corporação ainda informou que o corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e liberado aos familiares. O caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.