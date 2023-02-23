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Motociclista morre em acidente com ônibus em Vila Velha

Motorista do coletivo disse que Davi Luiz Amorim Thomaz, de 22 anos, bateu na lateral do veículo; batida aconteceu nessa quarta-feira (22), em Barramares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2023 às 10:09

Publicado em 23 de Fevereiro de 2023 às 10:09

Jovem morre após colidir moto com ônibus em cruzamento de Vila Velha
Jovem morre após colidir moto com ônibus em cruzamento de Vila Velha Crédito: Reprodução | Redes sociais
Um jovem identificado como Davi Luiz Amorim Thomaz, de 22 anos, morreu após colidir a moto em que estava com um ônibus, no final da noite dessa quarta-feira (22). O acidente ocorreu em um cruzamento de Barramares, em Vila Velha.
O motorista do coletivo, de 46 anos, relatou que seguia em direção à Rodovia do Sol (ES 060), quando o motociclista bateu na lateral do veículo, no encontro entre a Avenida Daniela Perez e a Rua Elioterio Guedes.
O boletim de ocorrência informa que o motorista do ônibus permaneceu no local, assinou um termo de declaração referente ao acidente e fez o teste do etilômetro, que deu resultado negativo para o consumo de álcool.
Jovem morre após colidir moto com ônibus em cruzamento de Vila Velha
Foto registrada após o acidente mostra corpo de jovem na calçada Crédito: Leitor A Gazeta
Polícia Militar conduziu o motorista do ônibus à Delegacia Regional de Vila Velha para ser apresentado à autoridade policial de plantão.
Polícia Civil afirmou que ele foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante.
A corporação ainda informou que o corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e liberado aos familiares. O caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.

O que diz o GVBus

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) informou que, segundo a empresa responsável pelo ônibus, o coletivo do Sistema Transcol seguia pela Avenida Daniela Perez, no bairro Barramares, Vila Velha, sentido Rodovia do Sol, quando um motociclista não respeitou a placa de "pare", avançou o cruzamento e colidiu na lateral do veículo. "Não houve feridos dentro do coletivo", finalizou o sindicato.

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