Vídeo impressionante mostra enxurrada em rodovia após chuva em Montanha

A Prefeitura de Montanha disse que o trecho fica entre dois morros, de onde desceram as águas do temporal e se formou um grande acumulado. A gerente de farmácia Crislley Araújo contou que voltava de uma viagem quando a chuva caiu na região. “Graças a Deus, passou rápido. A gente precisava de chuva, mas dessa forma, com vento, causou destruição. É a natureza nos devolvendo os nossos atos”, disse.