Vídeo impressionante mostra enxurrada em rodovia após chuva em Montanha

Um temporal causou uma enxurrada na ES 130 no distrito de Vinhático, em Montanha, no Norte do Espírito Santo, entre a tarde de terça (19) e a madrugada desta quarta-feira (20). Imagens feitas por uma leitora de A Gazeta, que passava de carro pelo local, mostram uma grande quantidade de água na estrada.
A Prefeitura de Montanha disse que o trecho fica entre dois morros, de onde desceram as águas do temporal e se formou um grande acumulado. A gerente de farmácia Crislley Araújo contou que voltava de uma viagem quando a chuva caiu na região. “Graças a Deus, passou rápido. A gente precisava de chuva, mas dessa forma, com vento, causou destruição. É a natureza nos devolvendo os nossos atos”, disse.
Houve registro também de destelhamentos de uma casa e de um galpão de uma empresa, ambos na zona rural do município. A Defesa Civil do município está averiguando se houve novas ocorrências na cidade durante a manhã desta quarta-feira (20).