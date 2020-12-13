Vestidos de papai noel, motociclistas realizam ação solidária no ES

Um grupo de motociclistas saiu de Vila Velha, fantasiados de papai noel, rumo aos municípios de Cariacica e Guarapari para levar brinquedos e alimentos que conseguiram arrecadar. A ação solidária foi realizada pelo motoclube Alzheimers e ocorreu na manhã deste domingo (13).
A concentração do grupo aconteceu no posto Moby Dick, na Praia da Costa, de onde os motociclistas saíram para entregar as doações. Confira imagens da ação registradas pelo fotógrafo de A Gazeta, Ricardo Medeiros.
Cima da Harley