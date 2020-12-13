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Vestidos de papai noel, motociclistas realizam ação solidária no ES

Grupo de motociclistas saiu de Vila Velha, fantasiados de papai noel, rumo aos municípios de Cariacica e Guarapari para levar brinquedos e alimentos que conseguiram arrecadar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2020 às 11:53

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 11:53

Vestidos de papai noel, motociclistas entregam doações em ação solidária no ES
Vestidos de papai noel, motociclistas entregam doações em ação solidária no ES Crédito: Ricardo Medeiros
Um grupo de motociclistas saiu de Vila Velha, fantasiados de papai noel, rumo aos municípios de Cariacica e Guarapari para levar brinquedos e alimentos que conseguiram arrecadar. A ação solidária foi realizada pelo motoclube Alzheimers e ocorreu na manhã deste domingo (13).
A concentração do grupo aconteceu no posto Moby Dick, na Praia da Costa, de onde os motociclistas saíram para entregar as doações. Confira imagens da ação registradas pelo fotógrafo de A Gazeta, Ricardo Medeiros.
Cima da Harley
Vestidos de papai noel, motociclistas entregam doações em ação solidária no ES
Grupo de motociclistas se vestiu de papai noel para realizar a ação solidária Crédito: Ricardo Medeiros
Vestidos de papai noel, motociclistas entregam doações em ação solidária no ES
Motociclistas entregaram as doações em Cariacica e Guarapari Crédito: Ricardo Medeiros
Vestidos de papai noel, motociclistas entregam doações em ação solidária no ES
A ação solidária foi realizada pelo motoclube Alzheimers Crédito: Ricardo Medeiros
Vestidos de papai noel, motociclistas entregam doações em ação solidária no ES
Concentração do motoclube Azheimers foi no posto Moby Dick, na Praia da Costa Crédito: Ricardo Medeiros
Vestidos de papai noel, motociclistas entregam doações em ação solidária no ES
Motociclistas arrecadaram alimentos e brinquedos nas doações Crédito: Ricardo Medeiros
Vestidos de papai noel, motociclistas entregam doações em ação solidária no ES
Grupo que participou da ação solidária se vestiu de papai noel Crédito: Ricardo Medeiros

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