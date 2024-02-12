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Turismo do ES se prepara para entrar na rota de cruzeiros em 2025

Com o apoio de estudo realizado pela USP, Estado analisa condições para voltar a receber turistas vindos em grandes embarcações

Publicado em 12 de Fevereiro de 2024 às 19:53

Eduarda Lisboa

Eduarda Lisboa

Publicado em 

12 fev 2024 às 19:53
Porto de Vitória
Porto de Vitória recebeu navio de turismo em dezembro de 2022 Crédito: Porto de Vitória
Após anunciar a contratação de estudo com a Universidade de São Paulo (USP) para analisar a viabilidade técnica da parada de cruzeiros no litoral capixaba, a Secretaria de Estado de Turismo (Setur) afirma que o Espírito Santo poderá estar na rota de cruzeiros marítimos na temporada de 2025.
A contratação dos estudos se deu em novembro de 2023. A previsão é que seja entregue no primeiro semestre deste ano. Segundo a Setur, as análises até agora são positivas e não está descartada a possibilidade de algumas escalas testes serem realizadas no Espírito Santo ainda neste ano.
Conforme explicou a Setur, com o crescimento do mercado de cruzeiros, os navios estão cada vez maiores, podendo chegar a até 75 metros de altura, com mais de 6,3 mil passageiros. Por essa razão, as grandes embarcações não conseguem passar embaixo da Terceira Ponte, onde o vão central tem 70 metros, e também manobrar dentro da área do Porto de Vitória.
Considerando esses entraves, foi necessário realizar um estudo de viabilidade em busca de alternativas para o desembarque dos turistas fora do espaço do porto da Capital, como a possibilidade de transbordo de passageiros.  Ou seja, as embarcações ficariam em alto-mar, enquanto os turistas são levados em outros barcos até terra firme, como já acontece em Búzios e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e Ilhabela, em São Paulo.
De acordo com a pasta, com os avanços do estudo, a análise de documentação disponível está apresentando excelentes resultados, que ainda serão validados em ambiente de simulação. Os testes serão realizados em São Paulo, em um equipamento específico da USP, e serão acompanhados por técnicos da própria universidade, da Marinha e pelo secretário de Turismo do Espírito Santo, Philipe Lemos.
Dois comandantes de duas empresas de navegação da Itália operarão os simuladores, acompanhados pela Marinha e Praticagem, além da presença da autoridade portuária nas mais diferentes condições climáticas e de marés, para assegurar a segurança da futura operação de cruzeiros marítimos.
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do ES (Fecomércio-ES) também quer transformar o Hotel Senac lIha do Boi, em Vitória, em uma parada de navios de cruzeiro. Havendo viabilidade, o hotel deverá fazer investimentos na adequação do píer, permitindo que navios atraquem e os turistas passem o dia na Grande Vitória, além de poderem aproveitar a gastronomia do hotel.
O Porto de Vitória já chegou a ter mais de 31 paradas em uma única temporada de cruzeiros, em 2011. Em dezembro de 2022, após três anos sem embarcações turísticas atracadas, a Capital recebeu o Ocean Explorer, com 98 passageiros de 15 países e 82 tripulantes.

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