Tripulante morre em navio atracado na Baía de Vitória

Porto de Vitória Crédito: Divulgação

Um tripulante morreu dentro de um navio atracado na Baía de Vitória. Após constatada a morte, a polícia foi acionada para a retirada do corpo, o que teria sido feito por uma lancha, na manhã desta quarta-feira (1°).

Segundo a Vports, que administra o Porto de Vitória, o navio aguardava para atracar em outro porto e, em virtude do óbito registrado, pediu autorização para desembarcar o corpo na área sob responsabilidade da empresa.

O navio, de bandeira panamenha, teria saído de Singapura antes de chegar à Baía de Vitória, onde estava aguardando para atracar. O porto de destino não foi informado, nem a causa da morte do tripulante do navio. A ocorrência ficou a cargo da Polícia Federal, que foi procurada, mas ainda não deu retorno à reportagem.