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Bandeira panamenha

Tripulante morre em navio atracado na Baía de Vitória

Navio pediu autorização para desembarcar o corpo na área sob responsabilidade da Vports, que administra o Porto de Vitória; causa da morte não foi informada

Publicado em 01 de Maio de 2024 às 18:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mai 2024 às 18:07
Porto de Vitória faz 118 anos
Porto de Vitória  Crédito: Divulgação
Um tripulante morreu dentro de um navio atracado na Baía de Vitória. Após constatada a morte, a polícia foi acionada para a retirada do corpo, o que teria sido feito por uma lancha, na manhã desta quarta-feira (1°).
Segundo a Vports, que administra o Porto de Vitória, o navio aguardava para atracar em outro porto e, em virtude do óbito registrado, pediu autorização para desembarcar o corpo na área sob responsabilidade da empresa.
O navio, de bandeira panamenha, teria saído de Singapura antes de chegar à Baía de Vitória, onde estava aguardando para atracar. O porto de destino não foi informado, nem a causa da morte do tripulante do navio. A ocorrência ficou a cargo da Polícia Federal, que foi procurada, mas ainda não deu retorno à reportagem.
Ainda segundo a Vports, a Polícia Civil foi acionada. O órgão informou que o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. 

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